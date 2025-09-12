Vi söker erfarna köksbiträden till hösten och framåt
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Tjörn
, Orust
, Båstad
, Helsingborg
Om jobbet:
• Med känsla för tempo, struktur och ett gott samarbete
Har du erfarenhet från kök och vill fortsätta utvecklas i en varierad och fartfylld miljö?
Hos Ra Hospitality får du arbeta i professionella kök - från skolor till restauranger och produktionskök - tillsammans med andra kunniga kollegor. Vi söker nu köksbiträden med dokumenterad erfarenhet och goda referenser.
Vad innebär jobbet?
Du arbetar i både kalla och varma köket med:
• Enklare matlagning under ledning - Mise en place och dagliga förberedelser - Salladsbufféer och smörgåsberedning - Ordning och renhållning i köket - Stöd till köksteamet där det behövs
Arbetsplatserna varierar - därför är flexibilitet, anpassningsförmåga och ett gott bemötande avgörande.
Vem är du?
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet som köksbiträde Kan uppvisa giltiga referenser från tidigare köksarbetsgivare Har gått restaurangskola eller motsvarande utbildning (meriterande) Är självgående, stresstålig och organiserad i ditt arbetssätt Är tillmötesgående, snabb och redo att hoppa in med kort varsel Pratar och förstår svenska eller engelska obehindrat
Du trivs i köksmiljö, är stolt över det du gör och vet att även enklare uppgifter är avgörande för helheten. Du arbetar med noggrannhet, tempo och god laganda, och vet att ett leende - även i stressade lägen - gör hela skillnaden.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
