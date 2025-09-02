Vi söker erfarna CE-chaufförer till uppdrag hos kund i Hässleholm
2025-09-02
Dina arbetsuppgifter
Är du en rutinerad chaufför som trivs med frihet, ansvar och att möta människor? Just nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad lastbilschaufför till ett längre uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin. Här får du både se nya platser och ha en viktig roll i ett välorganiserat transportteam.
Om uppdraget
Som lastbilschaufför kommer du att leverera varor till både privatpersoner, återförsäljare och byggarbetsplatser i Sverige och Norge. Du kommer att arbeta i ett team med två andra chaufförer och fungera som avbytare på två fasta bilar.
Arbetet följer ett rullande treveckorsschema med övernattning i lastbil under 2 veckor.
Lastning och lossning sker vanligtvis med bakgavellift och palltruck. Arbetet kräver ett professionellt och serviceinriktat kundbemötande samt ett ansvarstagande arbetssätt.Profil
Vi söker dig som:
• Har CE-körkort, giltigt YKB och truckkort.
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
• Är van vid att arbeta självständigt och lösa problem på plats, både som lastbilschaufför och truckförare.
• Har tidigare erfarenhet av att bo i lastbil under arbetsveckor.
• Är social, tydlig och har ett gott bemötande i kontakt med kunder.
Meriterande: Gärna har erfarenhet av att köra lösflak och dollytrailer
Vi erbjuder:
• Ett längre uppdrag hos en väletablerad kund med starkt varumärke.
• Tydlig struktur och välplanerade rutter.
• Stöd från vårt team under hela anställningen.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer! Ersättning
