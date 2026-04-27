Vi söker erfarna C- och CE-chaufförer!

2026-04-27


Vi söker nu erfarna C & CE-chaufförer för uppdrag hos välkänd kund. Du blir anställd som konsult hos Arena Personal och arbetar ute hos kund. Uppdraget är på heltid & deltid med varierande arbetstider (dag/kväll). Behovet är som störst under sommaren, men start kan ske omgående.

Publiceringsdatum
2026-04-27

Om tjänsten
Du arbetar med distributionskörning av paket till butiker och utlämningsställen. Rollen innebär körning med ekipage där det är viktigt att du är trygg i din körning.
Arbetet håller ett högt tempo och kräver att du kan leverera god service samtidigt som du håller tidsscheman. Du är företagets ansikte utåt och möter kunder dagligen.
Vi söker dig som
Körkort med behörighet C och/eller CE

Giltigt YKB

Digitalt förarkort

ADR (meriterande)

Erfarenhet av trailer eller släpkörning

God vana av handdator eller scanner (meriterande)

Truckkort (meriterande)

Svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska

Flexibilitet vad gäller arbetstider

Som person är du:

Ansvarsfull och punktlig

Flexibel och stresstålig

Serviceminded med ett professionellt bemötande

Självständig men också en lagspelare

Vi erbjuder
Heltidsuppdrag hos en etablerad aktör inom logistik

Marknadsmässig lön

Kollektivavtal och försäkringar

En personlig och stöttande konsultchef

Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtiden

Övrig information
Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag.

Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7601589-1967277".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
737 46  FAGERSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9876391

