Vi söker erfaren VD till nyetablerat hotell i Idre
2025-11-10
Vill du vara med från början och leda ett nytt hotell där vinteräventyret möter sommarens upplevelser? - Vi söker nu en VD till vårt nybyggda hotell i Idre!
Vill du vara med från start och leda ett nytt, personligt hotell i hjärtat av fjällvärlden? Har du passion för både värdskap och affärer och vill kombinera strategiskt ledarskap med storslagen natur och snöklädda toppar? Vi söker dig som vill sätta sin prägel och skapa framtidens självklara val för året runt upplevelser tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Sommaren 2026 öppnar vi ett nytt hotell i Idre. En modern fjälldestination för både vinter och sommar. Hotellet rymmer 26 rum, 4 sviter och 20 fullt utrustade lägenheter och håller öppet åtta månader om året. Vi vänder oss till både privat- och konferensgäster, med fokus på kvalitet, komfort och närhet till naturen.
Restaurangen med 150 platser blir en central mötesplats för gäster och förbipasserande. Här ska vällagad mat, avslappnad stämning och god service stå i centrum.
Vi bygger inte bara ett hotell utan en helhetsupplevelse med höga ambitioner inom service, mat och atmosfär. Målet är att bli en självklar destination i fjällen där varje gäst känner sig välkommen och vill komma tillbaka.
Om rollen
Som VD har du det övergripande ansvaret för att leda verksamheten, strategiskt, operativt och kulturellt. Du är företagets ansikte utåt och leder med närvaro, verksamhetsfokus och tydlig riktning.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Bygga upp varumärket, etablera samarbeten och utveckla verksamheten i nära samarbete med en erfaren ledningsgrupp
Utveckla och förverkliga företagets långsiktiga vision och affärsstrategi
Leda, coacha och inspirera medarbetare
Säkerställa hög gästnöjdhet och ett värdskap i toppklass
Budget- och resultatansvar samt rapportering till styrelse
Driva försäljning, marknadsföring och samarbeten inom destinationen
Utveckla året-runt-verksamhet och hållbara affärsmodeller
Vem är du?
Du är en trygg, handlingskraftig och inspirerande ledare som förstår vad det innebär att driva ett hotell, både som affär och som plats för upplevelser. Du har ett stort hjärta för service, är nyfiken på utveckling och trivs med att vara nära både gäster och personal. Med en stark kommunikativ förmåga skapar du engagemang och samarbete i teamet. Du är van att fatta beslut i både stora och små frågor och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Våra ledord är personlig, skicklig och ödmjuk och vi tror att du delar dessa värderingar.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda personal och verksamhet med goda resultat
Bakgrund från besöksnäringen, hotell, restaurang, turism eller liknande
God förståelse för affärsutveckling, ekonomi och varumärkesbyggande
Vana av att arbeta med säsongsvariationer och högpresterande team
Ett prestigelöst och engagerat förhållningssätt
Erfarenhet från fjälldestinationer och gärna eget intresse för skidåkning och friluftsliv
Det här erbjuder vi dig:
Möjlighet att verka i en miljö med fjällen och sommarens bästa natur utanför dörren
En nyckelroll med stort inflytande och möjlighet att verkligen göra skillnad
Ett starkt varumärke och ett engagerat team att bygga vidare med
Trygg arbetsgivare och långsiktig satsning på kvalitet, hållbarhet och människor
En unik chans att jobba på ett nybyggt hotell i toppklass där du kan sätta din prägel och bidra till att forma både arbetsplats och gästers upplevelseSå ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev 251210 till frida@lannalodge.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
