Vi söker erfaren städpersonal till vårt härliga team!
2026-01-30
Tidigare städerfarenhet och körkort är ett väldigt stort plus!
Vår förhoppning är att du är positiv, social och har en god känsla för service och kvalité.
Vi söker vid behov/timanställd personal! Arbetet utförs oftast under kontorstider, tiderna är relativt flexibla och kan anpassas.
Det finns stora möjligheter att utvecklas inom företaget för rätt personer!
OBS! Bifoga ett CV, personligt brev, ett foto i din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@budcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttstäd".
(org.nr 559219-4426)
Lefflersgatan 3 B - BV (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715402