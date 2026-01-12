Vi söker Erfaren snickare / plattsättare i stockholmslän
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Tabish Construction Company söker snickare / plattsättarePubliceringsdatum2026-01-12Om företaget
Tabish Construction Company har varit verksamt inom bygg och renovering i Stockholms län sedan 2005. Vi utför både mindre och större projekt och arbetar med hög kvalitet och noggrannhet i fokus.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren snickare / plattsättare för arbete med bygg- och renoveringsprojekt i Stockholms län.Dina arbetsuppgifter
Snickeriarbeten vid bygg- och renoveringsprojekt
Plattsättning i badrum, kök och andra utrymmen
Självständigt arbete samt samarbete i team
Arbete enligt ritningar och gällande branschreglerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som snickare och/eller plattsättare
Referenser från tidigare arbetsgivare
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Ytterligare erfarenhet inom bygg (ej krav)
Anställningsform
Provanställning 6 månader
Därefter möjlighet till tillsvidareanställning
Heltid
Arbetsort
Stockholms länSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: info@tconstruction.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: info@tconstruction.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TCC. ( Tabish Construction Company )
Kvistbrogatan 11 (visa karta
)
124 67 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tabish Construction Company, TCC Kontakt
Assad Tabish Info@tconstruction.se 0735339734 Jobbnummer
9679994