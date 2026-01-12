Vi söker Erfaren snickare / plattsättare i stockholmslän

TCC. ( Tabish Construction Company ) / Möbelsnickarjobb / Stockholm
2026-01-12


Tabish Construction Company söker snickare / plattsättare

Publiceringsdatum
2026-01-12

Om företaget
Tabish Construction Company har varit verksamt inom bygg och renovering i Stockholms län sedan 2005. Vi utför både mindre och större projekt och arbetar med hög kvalitet och noggrannhet i fokus.

Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren snickare / plattsättare för arbete med bygg- och renoveringsprojekt i Stockholms län.

Dina arbetsuppgifter
Snickeriarbeten vid bygg- och renoveringsprojekt
Plattsättning i badrum, kök och andra utrymmen
Självständigt arbete samt samarbete i team
Arbete enligt ritningar och gällande branschregler

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som snickare och/eller plattsättare
Referenser från tidigare arbetsgivare
B-körkort
Goda kunskaper i svenska

Meriterande

Ytterligare erfarenhet inom bygg (ej krav)

Anställningsform

Provanställning 6 månader
Därefter möjlighet till tillsvidareanställning
Heltid

Arbetsort

Stockholms län

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:
info@tconstruction.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: info@tconstruction.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TCC. ( Tabish Construction Company )
Kvistbrogatan 11 (visa karta)
124 67  BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tabish Construction Company, TCC

Kontakt
Assad Tabish
Info@tconstruction.se
0735339734

Jobbnummer
9679994

