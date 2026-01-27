Vi söker erfaren skjutstativförare på heltid till Norrköping
2026-01-27
Vi söker nu en erfaren och ansvarstagande skjutstativförare till vår kund i Norrköping. Är du en driven och noggrann person som trivs i en fartfylld lagermiljö? Vill du arbeta heltid, dagtid på vardagar och bli en viktig del i ett team som får logistiken att rulla smidigt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Här kommer du att få en varierande vardag med arbetsuppgifter som bland annat är:
• Truckkörning
• Plock och pack av ordrar
• In- och utleveranser
Andra lagerrelaterade arbetsuppgifter som bidrar till ett välfungerande flöde.
Arbetstiderna är måndag till fredag 08:00-17:00 vilket innebär att du får kvällar och helger fria. Tjänsten är en heltidstjänst med start omgående.
Vad vi söker
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Truckkort A1-4 och B1-4. (Har dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck)
Tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
Goda kunskaper i svenska språket (både tal och skrift)
Som person är du ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du uppskattar en varierad arbetsdag och har lätt för att samarbeta med andra, men kan också ta ansvar för dina egna uppgifter.
Låter det här som jobbet för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar och tillsätter tjänsten löpande!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
