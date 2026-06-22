Vi söker erfaren sjuksköterska till 30A
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-22
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Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum kännetecknas av välfungerande multidisciplinära team, något vi är mycket stolta över. Vårt verksamhetsområde har ett brett uppdrag där det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta. Det finns goda möjligheter att medverka i utvecklingsarbete och forskning, i vårt arbete omsätter vi ny kunskap i vården.
Vår avdelning
På geriatriska akutvårdsavdelningen 30A står den äldre, sköra personen i fokus. Vi bedriver medicinsk akutsjukvård med ett rehabiliterande förhållningssätt, för äldre patienter med komplexa sjukdomstillstånd och omvårdnadsbehov. Som erfaren sjuksköterska får du använda hela din samlade kompetens och erfarenheter runt patienten. Den geriatriska vården sker utifrån en tydlig struktur som är speciellt anpassad för den äldre patienten och dennes behov.
Inom den geriatriska vården är teamarbetet centralt, både det multiprofessionella teamets samverkan och patientens delaktighet utgör viktiga delar i vårdandet. Som sjuksköterska på 30A samarbetar man ständigt med andra och får därmed en bred kunskap inom olika områden och ett synsätt på patienten i sin helhet med olika sorters behov. Till geriatriska akutvårdsavdelningen kommer cirka hälften av patienterna via akutmottagningen och övriga via vårt direkt intag (från ambulans eller närvårdteamet) eller via remiss från andra avdelningar inom sjukhuset.
Ditt uppdrag
Inom geriatriken arbetar vi med förnyade arbetssätt ex daglig styrning, medicinsk avstämning och CGA (Comprehensive Geriatric Assessment). Målet med arbetssätten är att öka kvaliteten på vården, genom att göra patienten delaktig i sin vård och förbättra arbetsmiljön genom att rätt person gör rätt saker. Det är ett arbete som pågår, utvecklas och utvärderas fortlöpande och här har du chansen att bidra med din kunskap och erfarenhet.
Hos oss har nya ansvarsområden tagits fram utifrån patientgruppens behov. Vi har temaveckor med omvårdnadsfokus, för att dela med sig av kunskap och erfarenheter m.m. Vi är stolta över att ha medarbetar- och chefsgrupp, som sätter omvårdnaden högt och genom tydlig men öppet ledarskap tillåts alla att tycka till och bidra i utvecklingen av avdelningen. Tillsammans skapar vi en verksamhet där man trivs och känner sig stolt över.
Som erfaren sjuksköterska har du möjlighet att söka specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre och gå den under arbetstid. Vi har även ett internt utbildningsprogram som är uppbyggt på 2 år och drivs av erfaren personal inom geriatriken, Geriatriska akademin. Till Geriatriska akademin kan du söka när du jobbat hos oss i 1 år, programmet startar vartannat år och det är 12 deltagare (både undersköterskor och sjuksköterskor) från sektionen geriatrik.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du är erfaren sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom slutenvård. Det är meriterande med breda kunskaper och förmågor inom området omvårdnad och personcentrerad vård.
Din kompetens
Som person är du flexibel i ditt arbete, med förmågan att växla mellan ett utfalls- och ett uppgiftsfokus för att kunna ge bästa och säkraste vården för patienterna. Du har förmågan att se och arbeta med människors resurser och lägger tonvikt på patienternas hälsoförståelse, delaktighet och medansvar. Du har förmågan att samverka i team och önskar att utvecklas i en multiprofessionell arbetsgrupp. Du är lösningsorienterad i det du gör och väljer att arbeta på stimulerande, glädjefyllda och utvecklande arbetsplatser med målsättning att ge den bästa vården för dina patienter. Ställ dig i framkant, välkommen till oss!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du kan arbeta 2-skift, 3-skift eller enbart natt.
Alla nyanställda får individuell anpassad introduktion beroende på tidigare erfarenheter. Vi använder oss av ett tydligt introduktionsprogram med introduktionshäfte och det kommer vid introduktion och senare under anställningen finnas tid avsatt för obligatoriska e-Learning utbildningar i systemet PingPong som tex brand, hot och våld, säkerhet m.m. Nyanställda kommer erbjudas täta uppföljningar i ett intervall av 3 veckor, 6 veckor, 3 månader och 6 månader samt vid behov. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Kom och träffa oss genom intervju eller hospitering!
Avdelningschef Lena M Mattsson, 018-611 39 66, lena.m.mattsson@akademiska.se
Gruppchef Marie Elmebring Lindström, 018-611 70 33
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kommer ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdagen är 10/5.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
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Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS483/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9973230