Vi söker erfaren sjuksköterska, som önskar jobba enbart natt!
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-01-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum kännetecknas av välfungerande multidisciplinära team, något vi är mycket stolta över. Vårt verksamhetsområde har ett brett uppdrag där det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta. Det finns goda möjligheter att medverka i utvecklingsarbete och forskning, i vårt arbete omsätter vi ny kunskap i vården.
Geriatriken
På geriatriska akutvårdsavdelningen 30A är den äldre, sköra människan i fokus. Vi bedriver medicinsk akutsjukvård med ett rehabiliterande förhållningssätt, för äldre patienter med komplexa sjukdomstillstånd och omvårdnadsbehov. Den geriatriska vården sker utifrån en tydlig struktur som är speciellt anpassad för den äldre patienten och dennes behov.
Inom den Geriatriska vården är teamarbetet centralt, både det multiprofessionella teamets samverkan och patientens delaktighet utgör viktiga delar i vårdandet. Som sjuksköterska på 30A samarbetar man ständigt med andra och får därmed en bred kunskap inom olika områden och ett synsätt på patienten i sin helhet med olika sorters behov. Vårt arbete utgår från vad som är viktigt för patienten och tillsammans med patienten formulerar och utgår vi patientens individuella hälsoplan.
Till geriatriska akutvårdsavdelningen kommer patienterna via remiss från andra avdelningar inom sjukhuset eller via akutmottagningen. Vi har även direkt intag från ambulansen och mobila närvårdsteamet. Patienterna som kommer till oss är sköra äldre som är i behov av ett strukturerat multidisciplinärt omhändertagande.
Ditt uppdrag
Som erfaren sjuksköterska får du använda hela din samlade kompetens och erfarenheter runt patienten. Här blir du en del av ett skickligt team som arbetar så väl i akut omhändertagande som i att identifiera omvårdnadsbehov, planera, leda och utvärdera omvårdnadsarbetet och åtgärderna. Som erfaren sjuksköterska har du möjligheten att delta i någon av ansvarsområdesgrupperna inom fall, konfusion, trycksår eller palliativvård. Här blir ditt ansvar att förmedla dina kunskaper och det du lärt dig till dina kollegor på natten. Att vi tillsammans utvecklar vårt arbete som sker på natten för att förbättra vården under dygnets alla timmar.
30A har 24 vårdplatser och som sjuksköterska har du ansvar ca 12 patienter tillsammans med en undersköterskekollega. På nätterna finns det även en resurs som arbetar över hela avdelningen där behovet är som störst.
Vi har nattmöten 2 ggr per termin, där nattpersonalen får möjlighet att tillsammans sitta ner och diskutera aktuella ämnen, ibland bokar vi in föreläsning m.m.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Du är erfaren sjuksköterska. Det är meriterande med breda kunskaper och förmågor inom området omvårdnad och personcentrerad vård.
Din kompetens
Vi söker dig som är trygg i din arbetsroll, du är lugn och kontrollerad under stress, självgående. Du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt du arbetar bra med andra människor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en fast anställning på en nattrad.
Vill du veta mer? Kom och träffa oss genom intervju eller hospitering.
Sista ansökningsdag 18/1 är Intervjuer och tillsättning kommer ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till:
Avdelningschef Lena M Mattsson 018-6113966, lena.m.mattsson@akademiska.se
.
Gruppchef Marie Elmebring Lindström 018-6117033
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1170/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9694067