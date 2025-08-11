Vi söker erfaren säljare - Företagsförsäljning för Telenor
2025-08-11
Är du redo att växa inom försäljning och arbeta med ett av Sveriges mest respekterade varumärken?
Missions söker nu engagerade B2B-säljare för ett nytt projekt med Telenor i Stockholm. En fantastisk möjlighet för dig som vill ha vidare utbildning och karriärutveckling.
Som företagssäljare kommer du att:
Utveckla långvariga kundrelationer
Utforska nya affärsmöjligheter
Samarbeta för att skapa kundanpassade lösningar
Vad vi erbjuder:
Löpande säljträning och utbildningar
Attraktiv provisionsmodell med mållön på cirka 80.000 kr i månaden
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Moderna lokaler centralt i Stockholm
Vem är du?
6-12 månaders erfarenhet inom försäljning
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas
Motiverad av att nå uppsatta mål
Detaljer:
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.00 - 17.00
Startdatum: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocess:
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
.
Ansök idag - urval sker löpande.
