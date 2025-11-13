Vi söker erfaren robotsvetare till kund i Mjölby!
2025-11-13
*
Vi söker en driven och noggrann robotsvetsare för uppdrag hos en av våra kunder i Mjölby.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Du blir visstidsanställd hos Montico och uthyrd till kunden, med goda möjligheter till tillsvidareanställning efter cirka sex månader.
Du kommer att arbeta med svetsning i en modern produktionsmiljö där kvalitet och precision står i fokus. Arbetet sker dagtid och kan vara fysiskt tungt.
God förmåga att läsa ritningar och arbeta noggrant med fokus på kvalitet
Körkort B
Truck- och traverskort är meriterande
Vi söker dig som
Vi söker dig som är ansvarstagande, samarbetsvillig och har en vilja att utvecklas. Du har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta praktiskt.
Erfarenhet av robotsvetsning är meriterande, gärna minst tre års praktisk vana.
Alternativt har du erfarenhet av manuell svetsning och ett intresse av att lära dig robotsvetsning vi ger dig möjlighet att utvecklas på plats. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
