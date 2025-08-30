Vi söker erfaren kock till Brunchoteket
Brunchoteket Linné AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brunchoteket Linné AB i Göteborg
Kock till Brunchoteket i Göteborg
Älskar du att laga mat från grunden och trivs som bäst när tempot är högt och stämningen på topp? Då kan du vara vår nästa kollega!
På Brunchoteket gör vi allting från grunden - inga genvägar, inga halvfabrikat bara riktigt bra mat lagad med omsorg. Vårt kök är en plats där vi jobbar nära varandra, i ett högt tempo och med mycket skratt, men alltid med struktur och ordning.
Tjänsten:
Heltid, tillsvidareanställning
Sex månaders provanställning
Helgarbete enligt schema
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att laga mat från grunden
Är trygg, strukturerad och klarar högt tempo
Är en lagspelare som gärna stöttar där det behövs
Kan arbeta helgerPubliceringsdatum2025-08-30Arbetsuppgifter
Tillaga våra brunchrätter enligt recept
Bidra till god hygien, struktur och ordning i köket
Vara en aktiv del av teamet - vi hjälps åt och har kul tillsammans
Vi erbjuder:
Ett kök där du får laga mat på riktigt
Ett varmt och stöttande team
Möjlighet att utvecklas i ett växande koncept
En trygg arbetsplats med kollektivavtal via Visita
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till chef@brunchoteket.com
vi rekryterar löpande!
Vi växer! Snart öppnar vi vår tredje restaurang i Göteborg på Lindholmen. Vi finns sedan på Linnégatan & Kungstorget. Vill du vara med på resan? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: chef@brunchoteket.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heltid GBG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brunchoteket Linné AB
(org.nr 556904-1527)
Linnegatan 56 (visa karta
)
413 08 GÖTEBORG Arbetsplats
Brunchoteket Jobbnummer
9483933