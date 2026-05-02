Vi söker erfaren CNC-programmerare för kunds räkning
2026-05-02
Publiceringsdatum2026-05-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kunnig CAM-CNC-operatör. I rollen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och bredda din kompetens i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Arbetsuppgifterna innefattar även kontakt med både kunder och leverantörer.
Arbetet innebär tillverkning av avancerade mekaniska produkter i en modern maskinpark, där både precision och kvalitet är avgörande. Du kommer att arbeta med komplexa detaljer och bidra till att säkerställa hög kvalitet genom hela produktionsprocessen.
Tjänsten innefattar även avancerad bearbetning och prototypframtagning, främst inom 5-axlig fräsning.
Arbetstider: dagtid, skift och ständig kväll ( kan anpassas efter dina önskemål, behov) Profil
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet som CAM-CNC-operatör. Du har ett intresse för teknik och vill arbeta med avancerade och unika produkter. Kvalitet och noggrannhet är en självklar del av ditt arbetssätt.
Du är stresstålig, arbetar självständigt och trivs samtidigt i samarbete med andra. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och bidrar gärna till utveckling och förbättring av processer i produktionen. Vi ser också att du har god verkstadsvana, erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt ett ansvarstagande för ditt arbete. Du är strukturerad, ordningsam och har god samarbetsförmåga.
Eftersom tjänsten innebär kontakt med kunder och leverantörer är det viktigt att du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
• 3D-programmering i Mastercam eller liknande CAM-program
• Erfarenhet av avancerad maskinbearbetning i 3- och 5-axliga fräsmaskiner
• Stort teknikintresse
• God förståelse för mätning och ritningsläsning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9887491