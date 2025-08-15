Vi söker erfaren CNC-fräsare till kund
2025-08-15
Kunden är ett väletablerat företag inom verktygsframtagning till plast- och pressgjutningsgods. Här är det kvalitet framför kvantitet som gäller, och både kunskap och materialval är av största vikt.
Nu söker vi en skicklig fräsare som vill bli en del av vårt team.
Om rollen I den här tjänsten kommer du att vara en viktig del i framtagningen av nya verktyg och produkter. Du kommer att arbeta med både enstyckstillverkning och mindre serier, och jobbet är varierande med bland annat:
Självständigt ställa, programmera och köra CNC-fräsmaskiner (Mazak/Mazatrol 640 och Deckel/Simunerik 840D)
Tillverka komponenter i olika material enligt ritning och specifikation
Utföra kvalitetskontroller och mätning av detaljer enligt krav
Delta i förbättringsarbete och effektivisering i produktionen
Samarbeta nära konstruktörer och projektledare
Programmering sker direkt i maskinens styrsystem samt via CAM-beredning i Fusion 360.
Kvalifikationer Vi söker dig som har verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom skärande bearbetning. Du har flera års erfarenhet som CNC-operatör/fräsare och är trygg med att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande:
Erfarenhet av Mazatrol 640 och/eller Simunerik 840D
Kunskaper i CAM-programmering
Erfarenhet av prototyp- och småserietillverkning
Personliga egenskaper Vi tror att du är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med praktiskt problemlösande arbete. Du planerar ditt arbete väl, gillar att ha många bollar i luften och värdesätter ett gott samarbete.
Språkkunskaper Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), http://www.sharkbemanning.se Arbetsplats
Shark Bemanning Kontakt
Anton Virtanen anton.virtanen@sharkbemanning.se Jobbnummer
9460996