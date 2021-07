Vi söker erfaren anläggare till kund i Eskilstuna! - Uniflex Sverige AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Strängnäs

Uniflex Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Strängnäs2021-07-062021-07-06Vi söker nu erfarna anläggare till vår kund inom bygg- och entreprenadbranschen som arbetar med mark och anläggning. Kunden utför alla former av mark- och anläggningsentreprenader och har stor erfarenhet inom bl.a. totalentreprenader och generalentreprenader.Som anläggare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter mark- och anläggningsarbeten. Vi ser att du har god erfarenhet av liknande arbete och yrkesbevis är meriterande.Det är krav att du har erfarenhet av anläggningsarbete. Det är meriterande om du har laservana, erfarenhet av att läsa och förstå ritningar och har utfört VA- och kanalisationsarbeten.Du är flexibel och trivs med att arbeta ute på fältet bland kunder och kollegor. Du är hjälpsam och samarbetar bra i grupp. Vi värdesätter att du är en lagspelare och underhåller maskiner med stor ansvarskänsla och noggrannhet. Du är van vid att arbeta självständigt och tar för dig arbetsuppgifter när det krävs.Svenska i tal och skrift samt körkort B är ett krav. BE C och maskinvana är meriterande.Välkommen med din ansökan!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-12Uniflex Sverige AB5849109