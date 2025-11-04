Vi söker enhetschef till särskilt boende i Ånge kommun
2025-11-04
Vill du ta chansen att vara med och utveckla morgondagens ledarskap i Ånge kommun? Är du intresserad av en ny utmaning och vill vara med och utveckla vår äldreomsorg? Gillar du att bidra till utveckling för andra och att arbeta i team? -Då ska du söka tjänsten som enhetschef inom särskilt boende i Ånge kommun.
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten framåt, utifrån givna mål, värderingar, beslut och ekonomiska ramar. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitetsarbete inom din enhet.
Till din hjälp och stöd finns andra chefskollegor och du ingår i Verksamhetschefens ledningsgrupp för äldreomsorg. Tjänsten har även stöd av en administratör och bemanningsenhet. Som anställd inom Ånge kommun har du ett årligt friskvårdsbidrag samt att du har möjlighet till friskvårdstimme.Kvalifikationer
Du förväntas för uppdraget ha lämplig högskole- eller universitetsutbildning.
Kunskap och erfarenhet inom äldreomsorgen är ett krav för att kunna utföra arbetet med hög kvalitet. Erfarenhet inom demensvård är meriterande.
Du behöver ha kunskap om, och kunna ta del av ny teknik och olika verksamhetssystem.
Du är lyhörd och kan kommunicera väl i både tal och skrift.
Du är trygg i rollen som ledare och leder dina medarbetare enligt de värderingar som finns i verksamheten och hos arbetsgivaren.
Arbetet kräver hög närvaro på plats. B-körkort är ett krav då resor kan förekomma i tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi vill se ett tydligt, kommunikativt och nära ledarskap, där ledaren tar tillvara andras kompetens, idéer och stöttar alla medarbetare. Att se helheten och ha förmåga att få människor att växa i sina roller, känna delaktighet, arbetsglädje, stolthet och att ta ansvar till verksamhetens utveckling är viktigt. Du förväntas arbeta målinriktat och lösningsfokuserat för att skapa god kvalité för brukarna.
Du förväntas även skapa goda relationer med brukare, närstående och gode män/förvaltare samt kollegor. Du behöver ha en positiv inställning, arbeta strukturerat, vara handlingskraftig, samt klarar av att arbeta i högt tempo, med flera frågor samtidigt. Flexibilitet och ansvarstagande är en självklarhet. Vi samarbetar i team och chefer ersätter varandra vid frånvaro, vi förutsätter därav aktivt arbete för ett gott samarbete och teamarbete med andra.
