Vi söker engagerade undersköterskor kvällar och helger inom hemvården
Svensk Kvalitetsvård AB / Undersköterskejobb / Uppsala
2025-12-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vi söker nya kollegor då vi fått flera kunder som behöver din hjälp
Trivs du med ett arbete där du levererar hög kvalitet samtidigt som du vill göra skillnad i människors liv på riktigt. Då är du rätt person för oss! Välkommen till ett företag med stort gemenskapskultur samt arbetsplats där vi samarbetar för de vi är till för.
Svensk Kvalitetsvård AB är det lilla företaget med det stora hjärtat. Vi utför hemtjänst-, hemsjukvård- och RUT-tjänster i Uppsala. Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde oavsett ursprung. Vi ser att alla är lika värdefulla och ska bemötas med respekt, lyhördhet och värme. Genom våra hemtjänstinsatser vill vi stärka individens egna resurser och vårt mål är att varje person vi möter i vårt arbete ska uppleva mesta möjliga välbefinnande varje dag.
Vi söker dig som är erfaren undersköterska (omvårdnadsprogrammet eller motsvarande) och som har erfarenhet av arbete i vården. Du är ansvarsfull och tillmötesgående och kan skapa dig en förståelse av kundens behov samt i möjligaste mån möta behovet. Du är öppen och ser vikten av det personliga mötet. Du behöver kunna cykla, B körkort är meriterande. Du kommer att ha vid behovs anställning på kvällar och helger Du kommer att utgå från vår enhet Kronan som ligger belägget i centrala staden i Uppsala. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Provanställning tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: ansokan.spiran@svenskkvalitetsvard.se Arbetsgivare Svensk Kvalitetsvård AB
(org.nr 556966-1548)
Kungsängsgatan 48 (visa karta
)
753 22 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9647216