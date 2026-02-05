Vi söker engagerade timvikarier till vår verksamhet i Örby
Tillsammans för ett bra liv
Vill du göra skillnad och med gemensamma krafter skapa förutsättningar för "Ett bra liv"?
Då är du varmt välkommen till oss!
Tillsammans utvecklar vi framtidens omsorg inom LSS genom att:
• Vi ser människan
• Vi tar ett personligt ansvar
• Vi växer tillsammans
• Vi har roligt
Just nu söker vi sommarvikarier till vår gruppbostad Örby Centrum i Örby med möjlighet till förlängning.
Gruppboendet har sex platser och arbetspassen omfattar dag- kväll- helg samt "sovande" jour nattetid.
I rollen som stödassistent ger du ett individuellt och vardagsnära stöd i syfte att skapa en trygg miljö och en meningsfull dag.
Det är meriterande ifall du har en utbildning motsvarande undersköterska.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt ha kunskap om social dokumentation. Vi vill att du delar vår vision och våra värderingar och verkligen vill göra skillnad för våra boende genom att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ett bra liv.
Vi är en trygg arbetsgivare som har kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är 2026-04-01
Vi vill att du mejlar din ansökan till vår kontaktperson Tomas Kaneko, Verksamhetschef: tomas.kaneko@gemensammakrafter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
