Vi söker engagerade sommarvikarier till Attendo Brushanen
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-01-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Brushanen är ett äldreboende med 31 platser med somatisk inriktning.
Verksamheten är centralt belägen och drivs av Attendo på uppdrag av Linköpings kommun. I verksamheterna förutom verksamhetschef och biträdande verksamhetschef arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-04-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta:
Anna Milton
Biträdande Verksamhetschef
Telefonnummer: 076-495 81 56
Mail: anna.milton@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7080490-1797804". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Överstegatan 22 (visa karta
)
582 12 LINKÖPING Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9694047