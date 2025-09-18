Vi söker engagerade säljare till Länsförsäkringars larmbolag!
2025-09-18
Trivs du i mötet med kunder och att arbeta i ett högt tempo? Nu har du möjlighet att bli en del av teamet på Länförsäkringars dotterbolag- LFN Larmtjänster. Vi söker engagerade och drivna säljare, så kallade Trygghetsrådgivare. Ditt arbete som som Trygghetsrådgivare innebär att leverera goda försäljningsresultat och hög kundnöjdhet. I din nya tjänst kommer du få den utbildning och de verktyg du behöver för att kunna prestera på topp.
Varmt välkommen med din ansökan, urvalet sker löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för LFN Larmtjänsters räkning en Trygghetsrådgivare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos LFN Larmtjänster.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla inledande frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/blanketter-kontrollera-egna-uppgifter/
Du erbjuds
• Ett starkt varumärke och stabilt bolag att arbeta i
• Möjlighet att via goda resultat påverka din lön
• En arbetsgivare med fokus på trivsel och hälsa
• Kontinuerlig kompetensutveckling
LFN Larmtjänster tror att prestation och trivsel går hand i hand och investerar därför kontinuerligt i både hälsa och kompetensutveckling hos sina medarbetare.
Arbetsuppgifter
Din främsta arbetsuppgift är att arbeta med försäljning av larmtjänster mot företagets befintliga försäkringskunder. Huvuddelen av arbetet kommer ske över telefon genom uppsökande försäljningssamtal men du kommer även hantera inkommande kundsamtal.
Här kommer du få den utbildning och de verktyg du behöver för att kunna prestera på topp. Du kommer tillhöra ett engagerat team i Luleå tillsammans med övriga Trygghetsrådgivare och Trygghetstekniker.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som Trygghetsrådgivare. Vi tror att du som person är driven, självgående, gillar ett högt arbetstempo och förstår vikten av att leverera ett professionellt och trevligt kundmöte. Vi tror vidare att du är noggrann, kommunikativ och ser drivkraft i att kunna påverka din lön.
Krav för tjänsten är svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inte avgörande.
Kanske är du i början av din karriär? Investerad i att prova på något nytt? Eller redo för nästa steg i arbetslivet? Vi ser då fram emot din ansökan.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, tillsvidareanställning
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på fanny.skott@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
