Vi söker engagerade och erfarna kollegor till vårt gäng. Sök jobb hos oss!!

Öppenvården barn, unga och familj söker med ljus och lykta efter två engagerade och erfarna kollegor. Verksamheten har funnits i många år och är väletablerad i Borlänge. Vi växer så det knakar då vi snart välkomnar Ex-it (öppenvård för ungdomar/unga vuxna med riskbruk/beroende och kriminalitet) till vår verksamhet och även nyanställer utifrån intentionen nya Socialtjänstlagen. Hos oss får du fjorton familjebehandlarkollegor och fyra kollegor som jobbar specialiserat med behandling inom området Våld i nära relation, de möter både våldsutsatta och våldsutövare.
Tillsammans har vi en lång och bred kunskapsbas att luta oss mot och vi utbildar löpande våra medarbetare i evidensbaserade metoder för att det i förlängningen ska gynna våra Borlängefamiljer.
Vår ambition är att vara en resurs genom förändringsprocesser i familjer där det finns behov av råd, stöd och behandling för att främja goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vi erbjuder olika former av stöd till föräldrar, barn och unga och vår främsta uppgift är att bidra till trygghet och god omsorg.
Det dagliga arbetet hålls ihop av våra två samordnare. Idag sker arbetet till största del på uppdrag av socialtjänsten. Men vår intention är att ta emot fler familjer utan biståndsbeslut från myndigheten. Öppenvården tillhör en verksamhet inom individ- och familjeomsorgen som jobbar med insatser i egen regi, vilket innebär att vi försöker finna lösningar på hemmaplan i så stor utsträckning som möjligt.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Familjebehandlarna strävar alltid efter att ge individerna som vi jobbar med motivation och verktyg till att hantera svårigheter och utmaningar med barnens bästa i fokus. Behandlingen individanpassas vilket gör att du som familjebehandlare förväntas kunna hålla enskilda eller familjesamtal med föräldrar och barn. Du behöver också vara öppen för att hålla i viss gruppverksamhet.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att jobba utifrån de uppdrag vi får från socialsekreterarna med barn, unga och deras föräldrar. Du arbetar med råd, stöd och behandling rörande olika psykosociala bekymmer. Gruppverksamheter och krisstöd innefattas också. Arbetet är förlagt i våra lokaler, i hemmet eller på annan plats utifrån hur behovet ser ut. Arbetstiden behöver ibland förskjutas i kortare perioder, då en del uppdrag innehåller observation på morgon eller kväll.
En viktig del i arbetet är samverkan med andra aktörer, både internt inom socialtjänsten och externt, exempelvis med skola och BUP. Vi eftersträvar även samverkan med familjers privata nätverk i syfte att hitta långvariga lösningar på de utmaningar familjer befinner sig i och ställs inför. Vi lever i ett samhälle som går allt snabbare vilket ställer krav på verksamheten att följa utvecklingen i omvärlden och ställa om verksamheten utifrån de behov som Borlängebon har. Detta parallellt med den spännande utmaningen att arbeta för hur vi kan uppnå intentionen med den nya socialtjänstlagen i vår verksamhet.
Du kompletterar vår arbetsgrupp genom din utbildning, kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Du är socionom eller har annan högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
B-körkort krävs då arbetet ibland innebär besök på annan plats än på kontoret.
Då vi har dokumentationskrav är det också viktigt att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Bland dina personliga egenskaper är det viktigt att du kan skapa relationer, bygga allians och tillit att jobba vidare utifrån. Du kan både arbeta självständigt och har lätt att samverka med kollegor och samverkanspartners.
Du är medveten om dina styrkor och vilka utvecklingsområden du har. Du ger och kan ta emot, både positiv och utvecklande feedback. Du har ett genuint intresse för att arbeta med barn, unga och familjer och har ett ödmjukt och respektfullt bemötande. Du är flexibel och har förmåga att ändra arbetssätt utifrån behovet hos personerna du möter.
Meriterande kvalifikationer:
Du har erfarenhet av socialt arbete rörande barn och/eller unga och vi ser gärna att det finns erfarenhet av behandlande karaktär.
Flera evidensbaserade metoder och arbetssätt används i arbetet som komplement i de familjebehandlande insatserna. Vi utgår i vår utbildningsplan från Socialstyrelsens kunskapsstöd. Därför är det meriterande om du är utbildad i någon av de rekommenderade metoderna, exempelvis Trygghetscirkeln, Trappan, Samtal om frihet och Samtal om våld. Meriterande är även om du har erfarenhet av och god förståelse för förhållningssättet Signs of Safety.
Bra kunskaper i andra språk än svenska.
