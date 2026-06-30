Vi söker engagerade och ansvarstagande vikarier till vårt team.
Azalea Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Älvdalen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Älvdalen
2026-06-30
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azalea Care AB i Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Torsby
, Munkfors
eller i hela Sverige
Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Just nu söker vi timvikarier vid behov.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Arbetet innebär att stötta kunden i vardagen och bidra till trygghet, delaktighet och god livskvalitet. Kunden behöver hjälp med omvårdnad, skötsel i hemmet samt stöd vid aktiviteter och ärenden utanför hemmet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
personlig omvårdnad
dagliga rutiner
matlagning och hushållssysslor
städning och övrig skötsel av hemmet
stöd vid aktiviteter, promenader och utflykter
följa med på ärenden och andra aktiviteter utanför hemmet
Arbetstider
Arbetet består av dygnspass.
Tjänster
Vi söker vikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro, exempelvis vid sjukdom och semester.
Vi söker dig som
är lugn, trygg och ansvarstagande
har god samarbetsförmåga
kan arbeta självständigt
är flexibel och lyhörd
har god svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till. Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer. Som personlig assistent hos oss får du:-God arbetsmiljö-Närhet kund – assistent - verksamhetschef-Fräscha arbetskläder-Kollektivavtal-Kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat).
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Azalea Care AB
(org.nr 559070-1495)
796 30 ÄLVDALEN Arbetsplats
azaleacare Jobbnummer
9986068