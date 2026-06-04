Vi söker engagerade medarbetare till livsmedelsproduktion - start omgående
Boxflow Staffing Syd AB / Slaktarjobb / Göteborg Visa alla slaktarjobb i Göteborg
2026-06-04
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Om tjänsten
Vi söker nu drivna och engagerade personer som vill arbeta inom livsmedelsproduktion med omgående start. Tjänsten passar dig som är arbetsvillig, flexibel och trivs i en praktisk arbetsmiljö där tempot stundtals är högt.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter inom produktionen, men främst paketering av livsmedelsprodukter. Hantering av griskött förekommer dagligen och det är därför viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta i en miljö där blod, dofter och råvaruhantering är en naturlig del av arbetet. Du behöver ha en god arbetsmoral, vara noggrann och kunna följa hygien- och säkerhetsrutiner.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som kan arbeta både dag- och kvällsskift och som har möjlighet att arbeta under hela sommaren. För rätt person finns mycket goda möjligheter till förlängning efter sommarperioden.
Arbetstiderna är främst förlagda till:
06:00–15:00
07:00–16:00
Kvällsskift 15:00–00:00
Det är viktigt att du är flexibel och kan arbeta samtliga skift vid behov. Vi värdesätter personer som är punktliga, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Tidigare erfarenhet från produktion eller livsmedelsindustri är meriterande, men rätt inställning och vilja att arbeta är viktigast.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7819920-2035928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
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411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9947705