Vi söker engagerade barnmorskor med rådgivningserfarenhet på del - Doktorse Nordic AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-07Om Doktor.seVi är ett växande företag som arbetar med sjukvårdsrådgivning både digitalt och fysiskt. Det innebär att vi är både ett vårdföretag och ett bolag inom Health-Tech.Vi har vårt huvudkontor i på Banérgatan i centrala Stockholm. På Doktor.se finns det en gedigen erfarenhet av svensk sjukvård. Vi har drivit primärvård sedan 2009, och har en djup förståelse för verksamheten.Vår vision är att vi ska bli det självklara valet vid första vårdkontakten. Våra barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och psykologer möter patienten via chatt, video eller röstsamtal i vår mobilapp, Doktor.se.Vi söker nu barnmorskor som har stort intresse för digitalvård och som vill jobba med rådgivning via chatt, telefon och videosamtal.Tjänsten avser allmän visstidsanställning (timanställning) eller tillsvidareanställning (80-100 %) och vi söker dig som kan jobba dag, kväll, helg men också har tillgänglighet att jobba under sommaren.Vi söker:Du är legitimerad Barnmorska och har sedan tidigare arbetat på ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning alternativt att du nyligen slutfört praktik på barnmorskeutbildning på någon av dessa nämnda arbetsplatser.Som person är du positiv och engagerad och värdesätter att samarbeta och bidra med en god stämning i ditt team. Du är trygg i din yrkesroll och har en god kommunikationsförmåga och servicekänsla gentemot dina patienter och kollegor.Du trivs av att arbeta i en dynamisk miljö på grund av ditt flexibla förhållningsätt och positiva lösningsfokus.Formella kompetenskravMinst 2 års erfarenhet som sjuksköterska och är vidareutbildning som barnmorskaFörskrivningsrättKunskap inom preventivmedelsmetoderVana preventivmedelsrådgivningGod vana av telefonrådgivningOm du tycker detta låter spännande och utvecklande så vill vi erbjuda dig:Att arbeta på vårt mysiga kontor centrala Stockholm (Banérgatan, Östermalm) och med möjlighet att arbeta på distans delar av din arbetstidFrihet under ansvarAtt bli riktigt duktig på digitalvårdHärliga kollegorTydliga arbetsuppgifter och ansvarsområdenÖvrig informationStart: Så snart som möjligtPlats: Banérgatan 10, ÖstermalmAnställningsform: Allmän visstidsanställning (timanställning) eller tillsvidareOmfattning: Timmar efter överenskommelse eller heltid (80-100 %).Lön: Enligt överenskommelse.Tycker du det låter intressant? Bifoga CV genom att trycka på knappen "skicka ansökan" nedan. Vänligen notera att vi inte tar emot några ansökningar via email med hänsyn till GDPR.Vid eventuella frågor gällande tjänsten, kontakta Teamchef Ninni Stålhammar på 073-4433423 eller besök vår hemsida: https://doktor.se/ Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Doktorse Nordic AB5674953