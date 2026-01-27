Vi söker engagerade assistenter till en man på Ankarsvik
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-01-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Sundsvall
, Kramfors
, Östhammar
, Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt och givande jobb där du gör skillnad i någons vardag?
Vi söker en engagerade och mogen individ till tjänst som personlig assistent.
Om uppdraget
Vår uppdragsgivare är en snäll man i 30års åldern. Han bor i hus tillsammans med sin familj. Vår uppdragsgivare har fasta rutiner och trivs med att utföra ungefär samma aktiviteter dagligen. Vidare behöver han lugn och ro samt stabilitet för att han ska må som bäst.
Vår uppdragsgivare behöver ständig tillsyn, detta då han har kraftig epilepsi men behöver samtidigt utrymme utan att känna sig övervakad.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som personlig assistent till vår uppdragsgivare och hjälper honom i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Personlig hygien och påklädning
Hushållssysslor såsom matlagning till uppdragsgivaren
Aktiv tillsyn och stöttning,
Enklare aktiviteter såsom till exempel promenader eller lunch på restaurang.
Arbetstider
Måndag och torsdag: 06:00-16:00
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Tålmodig, lugn, ansvarsfull och empatisk.
Förstår innebörden och ansvaret att arbeta i någon annans hem.
Flexibel och synnerligen lyhörd för uppdragsgivarens dagsform.
Rök- och djurfri.
Flytande i det svenska språket.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med epilepsi.
Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Kunskap i enkel teckenspråkskommunikation
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller närbesläktade yrken.
Körkort och bil
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Introduktion och löpande utbildning
Stöttande arbetsledning och trevliga kollegor
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se +46101550300 Jobbnummer
9707203