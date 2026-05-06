Vi söker engagerad personlig assistent - Bli en del av vårt team
Om jobbet
Är du en person som tycker om att arbeta med människor, vill göra verklig skillnad i andras vardag och har körkort? Då kan detta arbete inom personlig assistans vara något för dig.
Vi söker engagerade medarbetare för tillsvidareanställning inom personlig assistans enligt LSS. Som personlig assistent arbetar du nära en individ och stöttar i vardagen för att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet. Arbetsuppgifterna anpassas efter brukarens behov och kan innebära stöd i personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter och social samvaro.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med människor
Är trygg, ansvarsfull och lyhörd
Har B-körkort
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Meriterande (ej krav):
Du är över 25 år
Har intresse för eller erfarenhet av träning och fysisk aktivitet
Har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, särskilt med personer med autism
Goda kunskaper i Arabiska .
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och givande arbete
Introduktion och kontinuerlig handledning
Ett varierande arbete där du gör verklig skillnad i människors liv
Välkommen med din ansökan- kanske är det just dig vi söker!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shamsen omsorg AB
(org.nr 556832-3405), https://shamsen.se
Falun (visa karta
)
791 44 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shamsen Omsorg AB Kontakt
Moaz Sonbole moaz@shamsen.se Jobbnummer
9895690