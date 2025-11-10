Vi söker engagerad boendestödjare - Gör skillnad i människors vardag!
Viljan Individ och Familj AB / Vårdarjobb / Österåker Visa alla vårdarjobb i Österåker
2025-11-10
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Österåker
, Stockholm
, Knivsta
, Västerås
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Viljan Skogstäppan, Särskilt boende för vuxna
Vi söker engagerade och empatiska boendestödjare till Viljan Skogstäppan, ett särskilt boende för vuxna med psykisk ohälsa och funktionsvariationer. Verksamheten drivs på uppdrag av Österåkers kommun och är belägen i Åkersberga, i ett lugnt och naturnära område med skogen som närmaste granne. Boendet består av sju lägenheter i markplan med tillgång till gemensamma utrymmen, en trivsam uteplats och en grönskande trädgård.
• Arbetsplatsen ligger på bekvämt gångavstånd - cirka 10 minuter - från Åkers Runö station (Roslagsbana), en busshållplats ligger endast 200 meter bort och ett mindre centrum med butiker och service finns också i närheten, vilket gör det enkelt att ta sig till och från arbetet med kollektivtrafik.
Om rollen som boendestödjare
Vi söker engagerade och nytänkande personer som brinner för att göra skillnad för människor som behöver stöd och omsorg i samhället. Hos oss får du möjlighet att bidra med din kunskap och dina perspektiv i en verksamhet som värdesätter omtanke och utveckling.
I rollen som boendestödjare stöttar du våra klienter i vardagen och hjälper dem i kontakt med myndigheter, vården och hyresvärdar. Tillsammans arbetar ni mot personliga mål och ökad livskvalitet.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel. Du har förmågan att hantera stressiga situationer med trygghet och stabilitet. Du är ansvarsfull och kan självständigt strukturera ditt arbete, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs i team. Du har också en pedagogisk insikt i människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter deras behov.
Du är självständig, ödmjuk och ansvarsfull - en person som brinner för omsorg, service och för att se varje individs behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontaktperson för klienten/huvudpersonen vilket innebär huvudsaklig person som stöd när det gäller samverkan med exv. sjukvård, handläggare, psykiatri eller anhöriga.
Dokumentation enligt SoL.
Hushållssysslor som matlagning, städning, tvätt och inköp.
Kommunikation och pedagogiskt stöd som underlättar vardagen och stärker självständigheten.
Att bidra till meningsfulla aktiviteter och delaktighet, till exempel promenader, bad, träning och utflykter.
KvalifikationerPubliceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Utbildningsbakgrund inom området eller dokumenterad erfarenhet av liknande arbete med målgruppen
Svenska
God datorkunskap
Meriterande: Nyutbildade inom socialt arbete och omsorg såsom undersköterska/mentalskötare/ vårdbiträde, men inte ett krav.
Erfarenhet av arbete inom omsorg är meriterande.
Körkort B är meriterande, men inte ett krav.
Anställningsvillkor
Roll: Boendestödjare
Anställningsform: Visstidsanställning / Vikariat
Tjänstgöringsgrad: 50-75%
Arbetstid: Oregelbundna tider - vardag, helg och jour.
Tillträde: 2026-01-01
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-11-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Md Arif Majumder, Biträdande Verksamhetschef, E-postadress: arif.majumder@gmail.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Kontakt
Arif Majumder arif.majumder@viljan.se Jobbnummer
9596278