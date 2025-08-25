Vi söker engagerad anläggningsarbetare för uppdrag i och omkring Nyköping
Bemab Mark och Utemiljö AB / Anläggningsarbetarjobb / Nyköping Visa alla anläggningsarbetarjobb i Nyköping
2025-08-25
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemab Mark och Utemiljö AB i Nyköping
Vi söker duktig och engagerad anläggningsarbetare för uppdrag i och omkring Nyköping.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
I yrket som anläggningsarbetare hos Bemab varierar arbetet lika mycket som projekten i sig. Några exempel på arbetsuppgifter är markplanering och anläggning av gräsmattor, plattytor, murar och vägar. Grundläggning av plintgrunder och platta på mark. Markdränering samt andra mark och anläggningsuppdrag. Det är många olika varierande moment som skall utföras och planering av ditt eget arbete är viktigt. Ansvarstagande, servicekänsla, en positiv inställning, samt en vilja att lära och vara en god arbetskamrat är egenskaper som vi fäster stor vikt vid.
Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Bra samarbetsförmåga med kollegor, kunder och arbetsledare.
Noggrant effektivt arbetssätt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Körkort minst B
Yrkesbevis meriterande
Anställningen
För rätt person erbjuder vi bra anställningsvillkor. På Bemab har vi jobb även på vinterhalvåret då vi bland annat arbetar med snöröjning. Vi tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet. Delaktighet och möjlighet att påverka är en självklarhet. Vi värdesätter positiva personliga egenskaper högt.
Har du vad som krävs?
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan omgående.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi tar emot din ansökan per e-post till marcus@bemab.se
, vid frågor kontakta Marcus via e-post eller ring 070-6787733.
Om arbetsgivaren
På Bemab hjälper vi våra kunder med mark- och anläggningsarbeten samt transport och maskinuthyrning med förare. Förutom detta erbjuder vi dessutom försäljning av marksten och rådgivning kring projektering av grönytor, trädgårdar med mera. Vi utför även betongarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: marcus@bemab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemab Mark och Utemiljö AB
(org.nr 556440-8846)
Företagsvägen 24 (visa karta
)
611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bemab Mark & Utemiljö AB Kontakt
Arbetschef
Marcus Öhman marcus@bemab.se 0706787733 Jobbnummer
9474111