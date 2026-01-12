Vi Söker Energy Leader På Ikea Industry Älmhult AB
2026-01-12
Tror du på enkelhet och våga vara annorlunda? Det gör vi också och vi vet att det är en stark bidragande orsak till att vi har glada och nöjda kunder. Drivs du av att arbeta tillsammans för att hitta bättre sätt? Får du energi av att vara där det händer och får saker gjorda?
Tror du, precis som vi, på att skapa en bättre vardag för de många människorna, att värna om människorna och vår planet? IKEA:s värderingar är hjärtat och själen i IKEA-kulturen. De formar hur vi agerar, vad vi gör och hur vi beter oss.
IKEA Industry Älmhult AB bidrar med mer än 200 engagerade, jordnära och fantastiska medarbetare som årligen tillverkar ca 5,6 miljoner lackerade fronter till möbler, främst kök. Vi har en modern, automatiserad produktion i Älmhult där kvalitet i varje steg och process är en del av vårt Lean-arbete. Det kallar vi IPS, IKEA Production System. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald för att öka kreativiteten och göra saker annorlunda med värde för våra kunder.
Älmhult - hjärtat av IKEA, det är här vår kultur och våra värderingar formades och fortfarande utvecklas. Det är en smältdegel av många olika nationaliteter och kulturer. Förutom IKEA Museum, IKEA Hotel, IKEA varuhuset och många andra platser att lära sig och träffas, finns Aktivitetshuset, som är en mötesplats och fritidsanläggning med massor av möjligheter för IKEA-medarbetare och deras familjer. Om du pendlar till Älmhult finns både tåg och bussar att tillgå.
Din roll
Som Energy Leader kommer du spela en nyckelroll när det gäller att utveckla, övervaka och optimera anläggningens infastrukturprocesser (el, luft, ventilation, värmeproduktion osv). Du kommer att vara en del av Teknik teamet och rapportera till vår Technical Manager.
Du kommer att få möjlighet att arbeta med många interna och externa kontakter i en stor global organisation. Med IKEA kan du öppna upp för en fantastisk karriär och utvecklingsmöjligheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
Utveckla och följa upp energieffektiviserings programmet, koordinera åtgärder och utvärdera energi data.
Styra och planera arbetsuppgifter för externa elektriker.
Ansvara för att El kompetens matrisen efterlevs.
Ta fram investeringsbehov och genomföra investeringar inom ansvarsområdet, även utarbeta och följa upp kostnadsbudgeter.
Säkerställa att instruktioner och utbildningar för medarbetare genomförs inom ansvarsområdet.
Huvudansvaret för ATEX.
Det är du som kommer vara elsäkerhetsansvarig för hela anläggningen.
Vem är du och vilka kvalifikationer krävs?
Vi söker dig som har en hög ambitionsnivå till att vilja utvecklas tillsammans med oss, är proaktiv när det gäller att identifiera områden som kan förbättras, har hög ambitionsnivå med stort driv och nyfikenhet. Du vågar vara ifrågasättande.
Och du har:
Minst 3-årig el-utbildning på gymnasienivå.
Elektriker kompetens.
Erfarenhet av liknande arbete inom produktion.
Kunskap om vår infrastruktur och energisystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Goda kunskaper inom Microsoft Office.
För oss på IKEA är det alltid viktigast att du delar våra värderingar. Det betyder att du, precis som vi, tror på att föregå med gott exempel och ta fram det bästa hos andra. Att vi strävar efter att utvecklas så att vi tillsammans är bättre imorgon än vi är idag.
Intresserad?
Har du frågor om tjänsten, kontakta Technical Manager, Martin Goverde, 073-946 54 59. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta P&C Generalist Malin Svensson, 070-473 25 87. För fackliga frågor, kontakta Unionen, ikea1.unki@ikea.com
Känner du att det här kan bli din nästa utmaning? Passa på att skicka in din ansökan redan idag men senast 2026-01-30. Urval sker löpande och rekryteringen kan därför komma att stängas tidigare, när vi hittat rätt kandidat.
Södra Ringvägen 5
