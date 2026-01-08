Vi söker en VS- kalkylator till Rörteknik i Farsta AB
Vill du arbeta med kalkylering och bidra till att skapa lönsamma projekt och hållbara installationer? Vi på Rörteknik i Farsta AB söker nu en engagerad kalkylator med tekniskt intresse och sinne för affärer. Här får du en viktig roll där du tillsammans med kollegor skapar framtidens rörinstallationer och utvecklar vår verksamhet framåt.
Om rollenI rollen som kalkylator hos oss ansvarar du för att ta fram och presentera kostnadskalkyler för våra projekt. Du har en central del i våra anbudsarbeten och samarbetar nära projektledare, inköp och leverantörer för att säkerställa kvalitet och konkurrenskraftiga offerter. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Farsta.
Upprätta kalkyler och kostnadsunderlag för VS-installationer
Analysera förfrågningsunderlag, ritningar och tekniska beskrivningar.
Utföra mängd- och prisberäkningar enligt gällande standard.
Lämna offerter och vara ett stöd i anbudsförfaranden.
Samarbeta med projektledare och inköp inför projektstart och under projektets genomförande.
Vi söker dig med
Erfarenhet som VS-kalkylator, VVS-ingenjör eller motsvarande roll inom rörentreprenad.
God kunskap inom värme och sanitet entreprenadformer (AB04, ABT06, AMA VVS & Kyl).
Vana att läsa ritningar och förfrågningsunderlag
Erfarenhet av Sektionsdata eller Tenwin
Meriterande:
Tekniks utbildning inom VVS, installation eller energi.
Kunskap om BIM och 3D-modeller
Erfarenhet av att jämföra och utvärdera underleverantörers offerter.
Erfarenhet från entreprenad projekt (Industri, kommersiella fastigheter, ROT-projekt).
Övriga krav:
B-Körkort
Goda kunskaper i Svenska både i Tal och skrift.
Som person är du
Vi söker dig som är analytisk och noggrann, med förmåga att arbeta strukturerat och effektivt. Du har god kommunikativ förmåga och kan tydligt förmedla insikter och lösningar till både kollegor och kunder. Med stark affärsförståelse och ett problemlösande mindset kan du identifiera utmaningar och driva projekt framåt med fokus på resultat.
Vi erbjuder
Stöttande och inkluderande arbetsmiljö med högt engagemang
Kompetensutveckling genom utbildningar och erfarenhetsutbyte
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Om Oss
Rörteknik i Farsta AB är idag en av de ledande VS-installatörerna i Stockholmregionen. Med en unik samarbetsförmåga bedrivs verksamheten inom installationsbranschen där man erbjuder sina kunder utformning och installation av tekniska rörsystem för värme, kyla, sanitet och medicinska gaser.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
