Vi söker en vitvarutekniker erfarenhet krävs inte, rätt person gör det!
2025-11-11
Vi fortsätter växa och söker nu en vitvarutekniker till vårt team.
Du behöver inte ha arbetat med vitvaror tidigare - det viktigaste för oss är att du är rätt person, har viljan att lära dig och trivs i ett jobb där varje dag ser olika ut. Vi står för upplärning.
Vem är du?
Du talar och skriver flytande svenska.
Du är noggrann, ansvarstagande och gillar att hitta lösningar.
Du har ett tekniskt intresse och tycker om att jobba praktiskt.
Du trivs med att möta kunder och representera företaget på ett bra sätt.
Tidigare erfarenhet från mekaniskt eller tekniskt arbete, t.ex. som bilmekaniker, elektriker, servicetekniker eller liknande, är meriterande - men inget krav.
Vad erbjuder vi?
En trygg anställning i ett stabilt företag.
Full upplärning inom felsökning, installation och service av vitvaror.
Stöttande kollegor och ett arbete där du utvecklas varje dag.
Möjlighet att forma din roll efter din utveckling.
Låter detta som du?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: calle.hoglund@elektrokyl.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elektrokyl i Norrköping AB
(org.nr 556483-4439)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tekniker
Oscar Carlsson oscar.carlsson@elektrokyl.com 011-162070 Jobbnummer
