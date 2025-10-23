Vi söker en vikarierande Stylist & Studio Coordinator
2025-10-23
Cellbes of Sweden är för alla former, vi sätter stor stolthet i att skapa bekväma kläder med bra passform i ett brett storleksutbud. Vår kunskap och vårt starka engagemang för kvinnan mitt i livet, är vår drivkraft som gör att vi varje dag kan erbjuda favoritplaggen i garderoben, oavsett tillfälle.
Cellbes startade 1954 som ett postorderföretag. Idag är Cellbes of Sweden ett av de ledande E-handelsföretagen inom mode, där vi sticker ut med vårt breda storleksutbud som går från 34-64 för kvinnor och S-8XL för män.
Cellbes of Sweden finns på 18 europeiska marknader via olika försäljningskanaler. Vi möter våra kunder med egna siter samt säljer på ett antal olika marketplaces och i fysisk handel genom återförsäljare. Vår verksamhet bedrivs i ett nyrenoverat huvudkontor i Borås. Vi har även kontorsplatser i Stockholm och Göteborg och vi har ett inköpskontor i Shanghai. Cellbes omsätter drygt 500 MSEK och tillsammans med en fantastisk personalstyrka på ca 80 medansvariga fortsätter vi vår resa att på ett hållbart, inkluderande & inspirerande sätt, bejaka kvinnors självkänsla.
Brinner du för mode, styling och visuellt uttryck?
Vill du vara med och forma hur ett av Nordens mest inkluderande varumärken syns i kampanjer, e-handel och sociala medier? Då kan det här vara rollen för dig.
Cellbes söker nu en vikarierande kreativ och strukturerad Stylist & Studio Coordinator som vill ta ett helhetsansvar för våra modeproduktioner - från planering till färdig bild.
Ditt uppdrag
Som Stylist & Studio Coordinator är du en nyckelperson i vårt kreativa team. Du ansvarar för att planera, samordna och genomföra våra produktioner - primärt för E-com i studio men också kampanj på location - med fokus på att skapa visuellt starka och säljdrivande bilder som speglar Cellbes varumärkesidentitet: kvinnan mitt i livet.
Du arbetar nära fotografer, modeller och kreatörer, och har ett öga för styling som lyfter varje produkt och kollektion. Rollen innebär även operativt ansvar för vår fotostudio samt kostnader kopplat till produktion.
Dina huvudsakliga uppdrag är:
- Planera och samordna produktioner utifrån kommersiell plan.
- Styling inför PDP- och kampanjfotograferingar och socialt innehåll.
- Säkerställa att rätt produkter finns i tid genom samarbete med inköp.
- Skapa stylingbriefs, guidelines och visuella manualer.
- Ansvara för produktion av E-com bilder.
- Boka modeller, resor och logistik kring E-com produktion.
- Efterarbete med bildval och bilddöpning för E-com.
- Delta i det dagliga produktionsflödet i studion.
- Planera och delta i produktionsresor.
- Samarbeta med Creative Teamet för att utveckla Cellbes visuella uttryck.
- Säkerställa att bilder och styling är i linje med Cellbes visuella uttryck och målgrupp.
Din ProfilPubliceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
Du är en kreativ, positiv och strukturerad person med modeintresse och ett starkt kommersiellt öga. Du är självgående, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo. Du har erfarenhet av styling inom modebranschen och är van att arbeta med fotografer, modeller och kreativa team.
- 3-5 års yrkeserfarenhet av styling inom mode, inklusive e-com produktioner
- Vana att arbeta med fotografer, hår & make-up och kreatörer
- Förmåga att driva projekt, prioritera och leverera under tidspress
- Strukturerad, organiserad och prestigelös
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- Delar våra värderingar: Mod, Driv och Tillsammans
Att jobba på Cellbes
För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för våra medansvariga, att ha balans mellan arbete och fritid. Som medansvarig på Cellbes har du möjlighet att arbeta från våra kontor i Borås, Göteborg och Stockholm, du har också möjlighet att arbeta hemifrån utifrån dina och tjänstens förutsättningar. Vårt arbetssätt, våra processer och hur vi bemöter varandra internt såväl som externt grundas i Cellbes kärnvärden: var modig, driv framåt och arbeta tillsammans. Med rätt engagemang, mål och fokus ökar vi tillsammans försäljningen och lönsamheten för bolaget.
Vi erbjuder möjligheten till varierande arbetsuppgifter med ett produktbolags fokus och stabilitet. Hos oss ligger fokus på att förbättra och utveckla sortimentet, marknadsföra och sälja kollektionen, öka kundnöjdheten såväl som arbetsglädje och utveckling för våra medansvariga. Vi är stolta över vår interna kvalitets- och hållbarhetsavdelning som ständigt arbetar med att säkerställa kvaliteten på våra produkter och hanterar bolagets övergripande hållbarhetsfrågor. Är du intresserad av att veta mer om vårt arbete i dessa frågor, är du varmt välkommen att kolla in vår senaste hållbarhetsredovisning https://www.cellbes.se/kundtjanst/hallbarhet!
Nu söker vi dig som kan ta oss till nästa nivå, passar du in på ovanstående profil och vill höra mer om vad Cellbes har att erbjuda, tveka inte att söka tjänsten redan idag!
Ytterligare information
Tjänsten som Stylist & Studio coordinator är ett vikariat, på heltid med start enligt överenskommelse och pågår initialt 1 år, ev. möjlighet till förlängning. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningsperioden löpt ut, så passa på att söka tjänsten redan idag! Har du några frågor om tjänsten kontakta Brand & Creative Director, Ulrika Sjövall via ulrika.sjovall@cellbes.se
