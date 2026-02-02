Vi söker en vikarierande kuratorskollega till Akademiska barnsjukhuset
2026-02-02
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Barnsjukhuset är Akademiska sjukhusets barnklinik. Inom Akademiska barnsjukhuset finns bl.a. inriktningarna barnkirurgi, neurologi, neonatologi och onkologi. Våra kuratorer ingår i sektionen paramedicin barn, en sektion bestående av olika yrkeskategorier såsom fysioterapeuter, psykologer, förskollärare och dietister.
Ditt uppdrag
Som kurator på Akademiska barnsjukhuset arbetar du främst med patientens (barnets) vårdnadshavare och har ett familjecentrerat perspektiv. Du arbetar både i slutenvård för avdelningar där barn och ungdomar vårdas och i öppenvård för Akademiska barnsjukhusets specialistmottagningar. Detta vikariat är för dig som vill prova att arbeta mot flera av barnsjukhusets verksamheter och på så vis få en bredd och ett varierat uppdrag. En stor del av arbetet handlar om att hålla kris- och stödsamtal med vårdnadshavare och att stötta dem i svåra situationer såsom vid efterlevandestöd till föräldrar som förlorat sitt barn. Utöver det inkluderar arbetsuppgifterna även att göra psykosociala bedömningar, stödja vårdnadshavare i kontakten med sociala myndigheter och informera familjerna om sina rättigheter. Du kommer även samverka med sjukvården i stort och med andra myndigheter.
Dina kvalifikationer och kompetens
Ett grundkrav för tjänsten är att du har en socionomexamen. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller har tidigare arbetslivserfarenhet från sjukvård eller barn- och ungdomsverksamhet. Det är en styrka om du har erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i svåra situationer och har kunskap om hur familjer påverkas när ett barn är drabbat av sjukdom eller skada. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hålla stödsamtal och du som person behöver tilltalas av att arbeta i en akutstyrd verksamhet som kräver stor flexibilitet och där ingen dag är den andra lik. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, god förmåga att planera och driva eget arbete samt personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på heltid t.o.m. 2026 02 28 med start enligt överenskommelse under tiden en av våra kollegor är föräldraledig. Vi har ett eklektiskt arbetssätt och erbjuder handledning med extern handledare, flextid samt friskvårdsbidrag. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef: Cecilia Montgomery, cecilia.montgomery@akademiska.se
Avdelningschef: Christine Gibson, christine.gibson@akademiska.se
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
