Vi söker en vikarierande kundservicehandläggare under sommarperioden!
Vill du arbeta med service i en verksamhet som gör skillnad för både miljön och samhället?
Som kundservicehandläggare hos oss på Vamas blir du en del av ett team som dagligen hjälper boende, verksamma och besökare i Malung-Sälens kommun. Här får du en varierad roll där du bidrar till att vår service fungerar smidigt, professionellt och med ett gott bemötande.
Om uppdraget
Som kundservicehandläggare är du en viktig ambassadör för Vamas och en central kontaktpunkt. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, mail och besök, ger service och vägleder våra kunder i ärenden kopplade till våra verksamheter.
Rollen kombinerar både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor, där du bidrar till att skapa en tillgänglig, tydlig och professionell kundupplevelse.
Arbetet innebär bland annat att du:
Tar emot, registrerar och handlägger inkommande ärenden (t.ex ägarbyten, avvikelsehantering, kundbeställningar såsom slamtömning).
Tar emot besökare i receptionen.
Hanterar inkommande post.
Du kommer att arbeta i ett trevligt team där vi stöttar varandra och där arbetsdagarna är varierande och händelserika.
Vi söker dig som:
Tycker om kundkontakt och har ett positivt bemötande.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Kan arbeta under sommaren enligt överenskommelse.
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av kundservice - vi ser framförallt till din vilja att lära och bidra.
Har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.Övrig information
Vi arbetar löpande med urval för intervjuer. Detta innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag som är 2026-04-24.
Tjänsten är en timanställning med arbetstid dagtid måndag-fredag från vecka 26 till och med vecka 31. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Vamas omfattas av offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Malung-Sälens kommun har cirka 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna. Här finns Sälenfjällen - norra Europas största vinterturismdestination och en internationell flygplats som gör området lättillgängligt. Kommunen erbjuder livskvalitet, trygg miljö för barn och möjligheter till ett aktivt friluftsliv året runt.
Vamas är ett kommunägt bolag med cirka 70 anställda som arbetar med några av samhällets viktigaste funktioner: att rena spillvatten, leverera rent dricksvatten och erbjuda hållbara lösningar för avfallshantering och återvinning. Vi har ett stort ansvar för att säkra god samhällsservice och miljö för nuvarande och framtida generationer.
Vi befinner oss i en snabb utveckling och arbetar ständigt med förbättringar. Hos oss får du möjlighet att bidra med idéer, påverka ditt arbete och skapa balans mellan jobb och fritid. Vi ger det bästa av två världar - en trivsam arbetsplats nära naturen och ett rikt friluftsliv i fjällmiljö.
Vi erbjuder
• En trygg anställning med kollektivavtal och goda arbetsvillkor
• Friskvårdsbidrag och satsningar på hälsa och välmående
• Kompetensutveckling och möjlighet att växa i din roll
• Flexibla arbetstider och balans mellan arbete och fritid
• En inkluderande arbetsmiljö där samarbete och trivsel är i fokus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
782 21 MALUNG
Chef Verksamhetsstöd
Eva-Lena Widmark eva-lena.widmark@vamas.se 0280-185 67
