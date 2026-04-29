Vi söker en vice butikschef till Coop Vilhelmina. Vad söker du?
Vi söker en vice butikschef till Coop Vilhelmina. Vad söker du?
Coop Nord erbjuder omväxlande jobb med stora utvecklingsmöjligheter i en bransch i ständig förändring. Vi är målinriktade och brinner för att skapa branschens bästa kundmöte.
Hos oss arbetar vi hårt tillsammans varje dag för att hela tiden bli bättre och ge våra ägare, medlemmarna, största möjliga nytta. Om du är framåtlutad och gillar att vara i rörelse kommer du att trivas hos oss. Och vill du göra karriär så uppmuntrar vi till det! Vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid och vill att du ska ha tid att njuta av ditt privatliv. I området runt Vilhelmina finns utmärkta möjligheter till friluftsliv och en aktiv vardag.
I ditt arbete som säljare ingår att:
Skapa den bästa kundupplevelsen i butiken med ett personligt bemötande, matglädje och inspiration i fokus
Delta i relevanta delar av den dagliga butiksdriften
Bidra till en kultur där vi bryr oss om varandra och når resultat genom samarbete
Arbeta aktivt med hållbara val i butik
Förutom arbetsuppgifterna som säljare kommer du även att inneha ett avdelningsansvar samt vara vice butikschef. Rollen som vice butikschef innebär att du tillsammans med butikschefen leder den dagliga driften. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38,25h/v), provanställning 6 mån tillämpas. Tillsättning enligt överenskommelse.
Vad krävs av dig?För att du ska trivas i rollen som säljare och vice butikschef tror vi att du
älskar service och kundkontakt
är en lagspelare
trivs med ett varierat arbete och ett högt tempo
är nyfiken att lära dig nya saker
har ett strukturerat arbetssätt
gillar att ta ansvar
Fina förmånerFörutom ett kul jobb där du har stora chanser att utvecklas erbjuder vi också en hel del förmåner, som friskvårdsbidrag, lojalitetsrabatt och chans till bonus. Vi tror att där finns något som passar dig. Läs mer om alla våra förmåner på coopnord.se coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Nord/jobba-hos-oss/
Visst låter det intressant? Bra! Vi ser fram emot din ansökan.
Ansökningsprocessen
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai. Efter ansökan kommer du om du är aktuell för tjänsten att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner.
Coop Nord är en konsumentförening som ägs av över 335 000medlemmar. Vi är den enda genuint norrländska matvarukedjan och harrunt 85 butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
I Coop Nord jobbar vi hårt tillsammans för att ge våra medlemmar största möjliga nytta. Varje dag ska dehitta prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Nord Ekonomisk Fören
912 32 VILHELMINA Arbetsplats
Coop Vilhelmina Jobbnummer
9883244