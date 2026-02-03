Vi söker en veterinär till vår smådjursklinik

Norra Djurakuten Västra Götaland AB / Veterinärsjobb / Ale
2026-02-03


Visa alla veterinärsjobb i Ale, Alingsås, Vårgårda, Lilla Edet, Essunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Norra Djurakuten Västra Götaland AB i Ale

Vi söker en engagerad veterinär till vårt ambitiösa team i Alafors. Vi erbjuder både heltid- och deltidsanställningar.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Om företaget
Norra Djurakuten är en klinik med höga ambitioner där vår personal är välutbildad inom sina respektive områden. Vi satsar särskilt på tänder, kirurgi och bilddiagnostik. Vår klinik ingår i en privatägd koncern tillsammans med bland annat Hallands Djursjukhus och Falköpings Smådjursklinik.

Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att påverka: En arbetsmiljö där du har stora möjligheter att påverka och utveckla ditt arbete.
• Kompetent team: En engagerad och kompetent personalgrupp som samarbetar för att ge den bästa vården.
• Strategisk placering: En arbetsplats belägen endast 20 minuter norr om Göteborg precis vid E45.
• Balans mellan arbete och fritid: Arbete utan helger eller röda dagar.
• Anställningsformer: Möjlighet till både heltid- och deltidsanställningar, anpassade efter dina behov och önskemål.

Vem vi söker:
Vi söker dig som är leg. veterinär. Yrkeserfarenhet är meriterande men inget krav.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till barbara@norradjurakuten.se. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: barbara@norradjurakuten.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norra Djurakuten Västra Götaland AB (org.nr 556752-2338)
Ledetvägen 3 (visa karta)
449 51  ALAFORS

Kontakt
Barbara Marques
barbara@norradjurakuten.se
076 088 86 79

Jobbnummer
9720139

Prenumerera på jobb från Norra Djurakuten Västra Götaland AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Norra Djurakuten Västra Götaland AB: