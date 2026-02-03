Vi söker en veterinär till vår smådjursklinik
2026-02-03
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
Visa alla jobb hos Norra Djurakuten Västra Götaland AB i Ale
Vi söker en engagerad veterinär till vårt ambitiösa team i Alafors. Vi erbjuder både heltid- och deltidsanställningar.Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Norra Djurakuten är en klinik med höga ambitioner där vår personal är välutbildad inom sina respektive områden. Vi satsar särskilt på tänder, kirurgi och bilddiagnostik. Vår klinik ingår i en privatägd koncern tillsammans med bland annat Hallands Djursjukhus och Falköpings Smådjursklinik.
Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att påverka: En arbetsmiljö där du har stora möjligheter att påverka och utveckla ditt arbete.
• Kompetent team: En engagerad och kompetent personalgrupp som samarbetar för att ge den bästa vården.
• Strategisk placering: En arbetsplats belägen endast 20 minuter norr om Göteborg precis vid E45.
• Balans mellan arbete och fritid: Arbete utan helger eller röda dagar.
• Anställningsformer: Möjlighet till både heltid- och deltidsanställningar, anpassade efter dina behov och önskemål.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är leg. veterinär. Yrkeserfarenhet är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till barbara@norradjurakuten.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: barbara@norradjurakuten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Djurakuten Västra Götaland AB
(org.nr 556752-2338)
Ledetvägen 3 (visa karta
)
449 51 ALAFORS Kontakt
Barbara Marques barbara@norradjurakuten.se 076 088 86 79 Jobbnummer
9720139