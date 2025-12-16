Vi söker en Verktygsmakare med CNC-kompetens
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tingsryd Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tingsryd
2025-12-16
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Tingsryd
, Växjö
, Olofström
, Ronneby
, Alvesta
eller i hela Sverige
Sedan 1969 har Tingverken utvecklat formsprutningsverktyg med extremt små toleranser och hög precision. Vi kombinerar toppmodern tillverkningsteknik med gedigen erfarenhet för att leverera kvalitet och låg risk genom hela verktygsprojektet. Idag är vi specialiserade på multikavitetsverktyg för små, komplexa detaljer inom krävande industrier.
Det ligger idag en stor investeringsplan på Tingverken då kundförfrågningar och precisionskraven ökar.
Vi är en del av AMB Industri AB sedan 2012.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som verktygsmakare CNC hos oss kommer du att arbeta med både fräs och svarv, programmering och körning av flera maskiner. På företaget arbetar vi tillsammans över alla avdelningar och kompetensområden, vilket gör oss starka som team och ger mervärde för våra kunder.
Det finns idag ett framtaget arbetssätt som är under ständig utveckling.
"Om vi gör på samma sätt som förra veckan så backar utvecklingen"
Arbetstiden är förlagd till dagtid kl. 07:00-15:40.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Från konstruktören får du en CAD-ritning, där du tar över ansvaret. Du bereder samtliga program och är delaktig i inköp av material och verktyg för produktionen. Den skärande bearbetningen bedrivs med flertalet 3- och 5 axlade fräsar och svarvar. Slutprodukten är komplexa precisionsverktyg med extremt små toleranser.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och ett öga för små detaljer.
Vi ser gärna att du har:
• ett ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt
• god kommunikativ förmåga
• hög teknisk förståelse
• förmåga till förändringar
• ett innovativt tänk
Uppdraget är en rekrytering och en anställning på Tingverken Aktiebolag. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan vara tillsatt innan annonstiden löpt ut, så välkommen med din ansökan redan idag.
Frågor om tjänsten besvaras lämpligen på stefan.flykt@uniflex.se
.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Flykt stefan.flykt@uniflex.se 076-525 24 79 Jobbnummer
9646398