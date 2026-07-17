Vi söker en Verkstadschef till Norrlands Bil i Piteå!
Norrlands Bil Sverige AB / Chefsjobb / Piteå Visa alla chefsjobb i Piteå
2026-07-17
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Vi söker nu en tydlig, kommunikativ och varm ledare till Piteå, som är bra på att skapa engagemang, delaktighet och får andra att växa.
Som Verkstadschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av vår verkstadsverksamhet i Piteå. Du ansvarar för ekonomi, budget och resultat samtidigt som du leder personalen i såväl interna som externa ärenden och processer.
Gruppen består av ett härligt gäng på 15 Fordonstekniker, 4 Servicerådgivare, 1 Garantihandläggare och 1 Servicerådgivare/Teamledare för Skadeverkstan. Du rapporterar till Servicechef och har ett nära samarbete med verkstadsavdelningarna på andra orter där Norrlands Bil är verksamma, samt övriga funktioner inom företaget så som försäljning, ekonomi och HR.
Varför Norrlands Bil?
Norrlands Bil är en värderingsdriven organisation där vår värdegrund med Kunden i fokus, Laganda, Ärlighet och Personligt Engagemang står för mer än bara ord. Ledorden ligger till grund för vad vi gör, hur vi beter oss och driver verksamheten. Vi ser dessa ord som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi når uppsatta mål.
Hos oss blir du en del av ett stabilt och välkänt företag med tydligt framtidsfokus. Här kombinerar vi erfarenhet med utvecklingsvilja och ger våra medarbetare möjlighet att växa tillsammans med verksamheten!
Att vara chef på Norrlands Bil
Som chef på Norrlands Bil kommer du bli väl omhändertagen. Din närmsta chef ansvarar för att introducera dig och ge dig dom bästa förutsättningarna för att lyckas i din roll.
Introduktionen innehåller en blandning av teori och praktik där du självständigt får testa dig fram, men alltid har någon att fråga om hjälp. Inom koncernen finns gediget verksamhetsnära stöd och vi utvecklar ständigt kompetensförsörjningen för våra chefer inom koncernen.
Alla våra nya chefer får möjlighet att genomgå en intern introduktionsutbildning inom ekonomi och personalfrågor. Vidare kommer du att ingå i ett härligt och kompetent team av 7 Verkstads-och Skadeverkstadschefer som har månadsvisa träffar och kontinuerligt stöttar och hjälper varandra.
Om dig
För att vi ska trivas ihop är det viktigt att du delar vår värdegrund och att du är en god förebild som sprider energi och arbetsglädje. Du är tydlig, kommunikativ och en varm ledare som är bra på att skapa engagemang, delaktighet och får andra att växa. Vidare är du affärsmässig, strukturerad och har uthållighet att driva utveckling långsiktigt.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Erfarenhet av verksamhets- och personalansvar
God förståelse för ekonomi och affärer
God administrativ förmåga
B-körkort
Goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska
Det är fördelaktigt om du har ett tekniskt intresse samt erfarenhet från vår bransch eller liknande verksamhet.
Information & kontakt
Placeringsort: Piteå
Omfattning: 100%
Arbetstider: dagtid, måndag till fredag
Tillträde: enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026-08-13. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Servicechef Fredrik Persson på 070-312 11 09, alternativt fredrik.persson@norrlandsbil.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Bil Sverige AB
(org.nr 556111-1815)
Oktanvägen 6 (visa karta
)
941 38 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Fredrik Persson fredrik.persson@norrlandsbil.se 070-312 11 09 Jobbnummer
10005381