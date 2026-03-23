Vi söker en verksamhetsnära IT-Tekniker med ansvar för systemutveckling
2026-03-23
Hos oss får du påverka och driva utvecklingen av vår IT-miljö för framtiden och samtidigt stötta kollegor att växa. Tillsammans tar vi nästa steg mot en enklare, säkrare och mer hållbar IT-vardag, där cybersäkerhet och förbättringsarbete är naturliga delar av uppdraget. Idag består vår IT-avdelning av 4 personer och vi söker nu en ersättare då en av kollegorna valt att gå vidare till nya utmaningar.
Surahammars Bruks AB grundades 1622 och vi är Skandinaviens enda tillverkare av elektroplåt, ett material som är en förutsättning för effektiv och miljövänlig generering, överföring och användning av elkraft. Den största kundgruppen är tillverkare av motorer och generatorer. Vi är idag 105 anställda med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Surahammar.
Om rollen
Du arbetar brett som IT-tekniker, där du hanterar allt från klient- och servermiljöer till nätverk, support och olika utvecklingsprojekt. Samtidigt samarbetar du nära verksamheten för att förstå behoven, identifiera förbättringsmöjligheter och driva förändringar som skapar verkligt värde.
Du ansvarar för vår IT-support för användare och applikationer där felsökning och installationer är en del av din vardag. Arbetet sker i våra klient- och servermiljöer, nätverk och Microsoft 365/Office 365.
Vid sidan om det dagliga arbetet kommer du få driva och koordinera IT-relaterade utvecklingsaktiviteter/projekt i nära samarbete med verksamheten. Vi ser också att du kommer arbeta med verksamhetsnära förbättringsarbete i form av att kartlägga behov, prioritera förbättringar och följa upp resultat.
Kraven på informationssäkerhet ökar, bland annat genom NIS2 och ISO 27001. Rollen kommer successivt att inkluderas i säkerhetsarbetet och stötta den långsiktiga uppbyggnaden av strukturer, rutiner och kontroller. Här finns möjlighet att växa och ta mer ansvar inom området med tiden.
Vem du är?
Vi söker dig som har god teknisk förståelse och erfarenhet inom IT-support, drift och har arbetat i verksamhetsnära IT-projekt.
Du trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet - en roll som kombinerar IT-tekniker, IT-projektledare, systemförvaltare och business analyst. Du har förmågan att se helheten, förstå hur systemen stödjer affären och omsätta insikter till konkreta förbättringar.
Som person är du social, trygg och relationsskapande och har förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt.
Ansök idag och bli en del av vårt team!
Välkommen med din ansökan senast 13 april.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Bruks AB
Surahammars Bruks AB - Tata Steel Kontakt
HR-chef
Anna Eriksson Viberg anna.eriksson-viberg@sura.se 0720729662
