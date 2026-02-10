Vi söker en vass Modern Work-specialist som vill ta nästa steg!
Cloudo AB / Supportteknikerjobb / Lund Visa alla supportteknikerjobb i Lund
2026-02-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cloudo AB i Lund
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi fortsätter växa snabbt och söker nu en IT-tekniker/Modern Work Engineer som tar lead på den tekniska leveransen till våra kunder. Du trivs nära affären, gillar att få saker i produktion och är trygg i Microsoft-stacken - från Azure/Entra ID till Intune och Purview.
Rollen - vad du gör hos oss
Onboardar och migrerar kunder till Microsoft 365 och Azure (identitet, mail, filer, enheter).
Säkrar identitet med Microsoft Entra ID (f.d. Azure AD): Conditional Access, MFA, PIM, grupper & RBAC.
Rullar ut och förvaltar Intune/Autopilot: policies, app-deployment, compliance, Windows/macOS.
Implementerar säkerhet & dataskydd: Defender-sviten, Microsoft Purview (etiketter, DLP, dataklassning).
Moderniserar samarbete i Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Teams (governance & livscykel).
Skriver PowerShell och automatiserar där det gör störst nytta (Graph/Intune/Azure).
Arbetar kundnära med felsökning, change/incident, dokumentation och tydlig rådgivning.
Samspelar med sälj/AM i förstudier, estimat och best practice-förslag.
Vi tror att du...
Har 5+ år i en teknisk Microsoft-nära roll (konsult, tekniker, systemadmin eller liknande).
Kan Microsoft 365 på riktigt och har jobbat praktiskt med Entra ID och Intune.
Har grund för Azure-infrastruktur (t.ex. VMs, nätverk, backup) och förstår hybridkopplingar mot on-prem AD.
Skriver PowerShell utan att tveka, gillar struktur i dokumentation och lever på att "få klart".
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Meriterande (plus i kanten)
Erfarenhet av Defender for Endpoint/Identity/Office 365, Exchange/SharePoint-migreringar.
Automatisering via Graph API, Azure Automation eller liknande.
Varför Cloudo
Snabb väg från idé till beslut och stor möjlighet att påverka hur vi levererar.
Team med energi och modern verktygslåda som kunderna faktiskt efterfrågar.
Centralt i Lund City - Samt kontor i Stockholm nära kommunikationer, lunch och puls.
Utvecklingsfokus: certifieringar och tid för att växa i rollen.
Praktiskt
Placering: Stockholm City.
Omfattning: Heltid. Start: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7202427-1833851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudo AB
(org.nr 559000-5731), https://jobb.cloudo.se
Arkivgatan 1a (visa karta
)
223 59 LUND Arbetsplats
Cloudo Jobbnummer
9734101