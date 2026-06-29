Vi söker en varm och engagerad personlig assistent till en fantastisk 7-åri
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lessebo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lessebo
2026-06-29
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Är du en lyhörd, trygg och positiv person som trivs i en familjär miljö där ingen dag är den andra lik? Då kanske det är dig vi söker!
Vi söker en personlig assistent till en fantastisk 7-årig pojke med svår intellektuell funktionsnedsättning och autism (nivå 2, närmare nivå 3). Han behöver en trygg vuxen vid sin sida som kan läsa av hans behov, ligga steget före och skapa en lugn och förutsägbar vardag.
Pojken har en selektiv ätstörning och får sin näring via en knapp på magen (PEG) med sondmatningspump. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av detta – en gedigen introduktion och upplärning ges vid behov.
Vi är en stor och varm familj med mycket kärlek, fart och fläkt. Här händer det alltid något, och vi hoppas att du vill bli en del av vår vardag.
Vi söker dig som vill stanna långsiktigt och bli en viktig och trygg person i vår sons liv. För oss är kontinuitet och en nära relation väldigt betydelsefullt, och därför hoppas vi hitta någon som ser detta som ett uppdrag att växa i under en längre tid.
Vi söker dig som:
Är trygg, lugn och lyhörd.
Har ett genuint intresse för att arbeta med barn.
Gärna har kunskap eller erfarenhet av NPF-diagnoser (meriterande).
Kan ligga steget före och anpassa dig efter pojkens behov.
Är stresstålig och kan hantera flera saker samtidigt.
Har körkort (meriterande).
Inte är allergisk mot pälsdjur, då vi har katt.
Det viktigaste för oss är inte att du kan allt från början, utan att du har ett varmt hjärta, tålamod och viljan att göra verklig skillnad i ett barns liv. En lång introduktion kan förekomma för att du ska känna dig trygg i rollen och få de bästa förutsättningarna att lyckas.
Känner du att det här låter som något för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig och berätta mer om oss och vår fina son.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
365 32 LESSEBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Camilla Ledström camilla@monumentassistans.se 0793-20 46 65 Jobbnummer
9982781