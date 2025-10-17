Vi söker en vaktmästare på heltid till vår kund i Stockholm!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Vaktmästarjobb / Stockholm
2025-10-17


Önskar du ett jobb där du får arbeta självständigt, bidra till en ren och trivsam miljö i Stockholm och ha ett aktivt jobb? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!

Vi söker en prestigelös och pålitlig vaktmästare som vill bli en del av vår kunds team. Du kommer att arbeta heltid, måndag till fredag mellan kl. 08:00-16:30, med utgångspunkt från centrala Stockholm där du arbetar inom närområdet. Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd via StudentConsulting men hyrs ut till vår kund.

Arbetsuppgifter
• Hämta avfall hos hyresgäster
• Vägning av avfall i miljörummet
• Säkerställa att fraktionerna hamnar rätt i miljörummet

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som är prestigelös i ditt arbete och har en positiv inställning. Du behöver även ha grundläggande kunskaper i både svenska och engelska för att kunna kommunicera och förstå instruktioner. Tjänsten har inga krav på utbildning eller erfarenhet som vaktmästare men tidigare erfarenhet inom vaktmästare och liknande yrken ses som meriterande.

Du kommer att få en ordentlig introduktion där du går bredvid en erfaren kollega som visar dig rutinerna och arbetsmomenten. På så sätt får du en trygg start och möjlighet att ställa frågor innan du arbetar mer självständigt.

Låter detta intressant? Sök tjänsten redan idag - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi har hittat rätt kandidat!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Sandra Gustafsson
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9563270

