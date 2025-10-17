Vi söker en vaktmästare på heltid till vår kund i Stockholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2025-10-17
Önskar du ett jobb där du får arbeta självständigt, bidra till en ren och trivsam miljö i Stockholm och ha ett aktivt jobb? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi söker en prestigelös och pålitlig vaktmästare som vill bli en del av vår kunds team. Du kommer att arbeta heltid, måndag till fredag mellan kl. 08:00-16:30, med utgångspunkt från centrala Stockholm där du arbetar inom närområdet. Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd via StudentConsulting men hyrs ut till vår kund.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
• Hämta avfall hos hyresgäster
• Vägning av avfall i miljörummet
• Säkerställa att fraktionerna hamnar rätt i miljörummet
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är prestigelös i ditt arbete och har en positiv inställning. Du behöver även ha grundläggande kunskaper i både svenska och engelska för att kunna kommunicera och förstå instruktioner. Tjänsten har inga krav på utbildning eller erfarenhet som vaktmästare men tidigare erfarenhet inom vaktmästare och liknande yrken ses som meriterande.
Du kommer att få en ordentlig introduktion där du går bredvid en erfaren kollega som visar dig rutinerna och arbetsmomenten. På så sätt får du en trygg start och möjlighet att ställa frågor innan du arbetar mer självständigt.
Låter detta intressant? Sök tjänsten redan idag - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi har hittat rätt kandidat!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
