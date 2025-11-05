Vi söker en utvecklare med inriktning strategisk projektutveckling
2025-11-05
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Vill du vara med och forma framtidens Härnösand?
Tillväxtavdelningen söker nu en strategisk utvecklare som vill bidra till ett långsiktigt och hållbart tillväxtarbete genom projektutveckling och samverkan.
Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får vara med och påverka. Du driver projekt, utvecklar frågor och är med där det händer! Du blir en del av en avdelning med stort kontaktnät och hög kompetens.
Om tjänsten
Tillväxtavdelningen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor både på kort och lång sikt allt för att göra Härnösand till en ännu bättre plats att leva och verka i. Vi driver och deltar i flera projekt och nätverk där samarbete är en nyckel till framgång.
I rollen kommer du att:
• Initiera, driva och samordna externt finansierade projekt.
• Följa upp kommunens medverkan i externa projekt.
• Ge stöd och rådgivning i ansökningsprocesser.
• Bidra med utredningar, verksamhetsutveckling, kommunikation och ärendehantering till politiken.
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer som meriterande.
• God kunskap om EU-fonder, nationella och regionala projektmedel.
• Strategisk förmåga och helhetssyn som bidrar till kommunens utveckling.
• Förmåga att bevaka omvärlden och utveckla befintliga strukturer.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av projektledning och kommunikation.
• Kunskap om arbete i politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av projektekonomi och extern medfinansiering.
Som person är du positiv, engagerad och relationsskapande. Du arbetar självständigt, är kreativ och målinriktad, och har förmågan att hitta nya lösningar genom omvärldsbevakning.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Startdatum: 2025-02-01 eller efter överenskommelse
Urval och intervjuer kan ske löpande under rekrytreringsprocessen.
Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Detta är ett heltidsjobb.
Härnösands Kommun
Tillväxtchef
Uno Jonsson uno.jonsson@harnosand.se 070-648 25 11 Jobbnummer
9590804