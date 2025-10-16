Vi söker en undersköterska till vårt fina äldreboende i Vadstena!
Vi söker undersköterskor till vårt fina äldreboende i Vadstena!
Vätterngården är ett äldreboende med 54 lägenheter i Vadstena kommun. Vi erbjuder en trygg och hemtrevlig miljö för våra boende och vi har ett gott arbetsklimat med engagerade medarbetare.
Vi vill:
* Att våra boende ska känna sig trygga och delaktiga i sin vardag.
* Att våra medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och trivas i sitt arbete.
* Vara en attraktiv arbetsplats med goda arbetsvillkor.
Vi tror att:
* Goda relationer och samverkan är nyckeln till en god omvårdnad.
* Att varje person är unik och har egna behov och önskemål.
* Att kompetensutveckling och reflektion är viktigt för att kunna ge en god omvårdnad.
Vi erbjuder:
* En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
* Ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor
* Möjlighet att påverka och ta egna initiativ
* Regelbunden kompetensutveckling
* Friskvårdsbidrag
Välkommen till Vadstena kommun!Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Gillar du utveckling och att vara engagerad i en meningsfull vardag? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
I Vadstena kommuns vackra omgivning driver vi ett äldreboende, Vätterngården, med fokus på de äldres välbefinnande. Vi söker nu undersköterskor som vill vara med och skapa en varm och trygg miljö för våra boende.Arbetsuppgifter
* Omvårdnad och socialt stöd till våra boende
* Samarbete med kollegor för att skapa en god arbetsmiljö
* Dokumentation och rapportering
* Delta i aktivitetsplanering och genomförandeKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har undersköterskeutbildning eller annan likvärdig kompetens
* Gillar att ta ansvar och arbeta både självständigt och i grupp
* Är engagerad och har en positiv attityd
* Har goda språkkunskaper i svenska
* Har viss IT-kunskap
Vi tror att du som
* Är lyhörd och respektfull
* Har en god samarbetsförmåga
* Är flexibel och lösningsorienterad
* Är inspirerad av att arbeta med äldre
* Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper
kommer att trivas hos oss.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
