Vi söker en undersköterska till vår hjärtmottagning, är du den vi söker?
2025-11-03
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Medicinmottagningen i Mölndal tar emot patienter för ny- och återbesök dagtid till våra olika specialister inom kardiologi, diabetes, invärtesmedicin och gastroenterologi.
Vi värnar om god tillgänglighet och ett gott bemötande med patienter i centrum. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och en vilja att utvecklas.
Om jobbet
Som undersköterska här kommer du att möta patienter med ischemisk hjärtsjukdom, klaffopererade, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att förbereda patienter inför läkarbesök, logistik kring provtagning, administrativt assistera övriga personalkategorier och materialbeställningar. Du kommer att vara en viktig del av ett välfungerande team med erfarna kollegor. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska gärna med erfarenhet av hjärtsjukvård. Har du tidigare arbetat med mottagningsarbete är det meriterande men inget krav. Du som börjar hos oss ska trivas med en varierande arbetsdag. Du behöver vara trygg i din roll som undersköterska, initiativrik och drivande samt ha lätt för att kommunicera med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Du är en person som trivs med medicinsk teknik och variation i arbetsuppgifterna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
