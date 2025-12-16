Vi söker en undersköterska till nattarbete på Furuvägen
2025-12-16
Vi söker en ny kollega till nattgruppen!
På Furuvägen, vårt särskilda boende med demensinriktning, bor 30 brukare och verksamheten består av cirka 40 medarbetare.
I nattgruppen är vi sex personer - och nu söker vi en sjunde kollega.
Vad gör man hos oss?
Som nattundersköterska på Furuvägen arbetar du med sedvanliga omvårdnadsuppgifter inom äldreomsorgen. Arbetet innefattar personlig omvårdnad och du delar näransvar/omsorgskontakt med dagpersonalen. Du kommer även att:
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Arbeta med genomförandeplaner, planering och dokumentation.
Utföra beslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och som låter etik och värderingar styra ditt arbete, även i pressade situationer. Du är samarbetsinriktad, lugn och uppmärksam samt har ett respektfullt bemötande. Du har förmågan att förstå andra människors perspektiv utan att själv ta över känslorna.
Du är utbildad undersköterska, gärna med inriktning mot demensvård, geriatrik, hälsopedagogik eller specialpedagogik och innehar yrkesbevis. Dina kunskaper i svenska i både tal och skrift är goda och du har B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet av nattarbete inom vård och omsorg och av journaldokumentation i dator och smartphone.
Bra att veta
Tjänsten är på heltid, natt, med arbete både vardagar och helger enligt schema.
Har du frågor? Kontakta gärna mig, Roland.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.
