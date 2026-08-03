Vi söker en undersköterska till Björketorps hemtjänst!
Marks kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mark Visa alla undersköterskejobb i Mark
2026-08-03
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i människors vardag och arbeta i ett engagerat team där omtanke, kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en undersköterska med B-körkort till Björketorps hemtjänst.
Björketorps hemtjänst är en del av Västra Marks hemtjänst, som består av tre hemtjänstgrupper: Björketorp, Sätila och Hyssna. Vi arbetar nära varandra och samplanerar våra insatser för att skapa en trygg, kvalitativ och flexibel omsorg för våra omsorgstagare. Din huvudsakliga placering är i Björketorp, men arbete inom övriga delar av Västra Marks område kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans arbetar för att ge omsorg med hög kvalitet och där individens behov alltid står i centrum. Vi värdesätter ett gott bemötande, ett nära samarbete och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt på jobbet.
Som undersköterska i hemtjänsten kan du komma att arbeta med bland annat:
• Ge personlig omvårdnad och praktiskt stöd i den enskildes hem.
• Stödja och motivera omsorgstagare att bibehålla sina förmågor och sin självständighet. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga.
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• Vara fast omsorgskontakt samt planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsinsatser.
• Samverka med kollegor, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, anhöriga och andra professioner för att skapa en trygg och personcentrerad omsorg.
Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.
Arbetstiden är förlagd till dag-, kväll- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Du är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt och respektfullt bemötande. Du arbetar självständigt, tar ansvar och har samtidigt lätt för att samarbeta med kollegor. Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade behov och förutsättningar, samtidigt som du bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete inom hela Västra Marks team.
För tjänsten krävs att du:
• Är utbildad undersköterska.
• Har giltigt B-körkort.
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Har god datorvana och känner dig trygg med digital dokumentation.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan äldreomsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du blir aktuell för tjänsten behöver du uppvisa:
• Giltig ID-handling, Pass eller nationellt ID.
• Giltigt B-körkort.
• Utdrag ur belastningsregistret enligt gällande rutiner.
Urval kommer påbörjas under vecka 34. Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att få välkomna en ny kollega till Björketorps hemtjänst och Västra Marks team!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Äldreomsorg
Nathalie Larsson nathalie.larsson@mark.se Jobbnummer
10018462