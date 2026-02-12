Vi söker en undersköterska som vill arbeta med oss i Hyssna hemtjänst!
2026-02-12
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
På Hyssna hemtjänst arbetar vi tillsammans för att skapa bästa möjliga kvalitet för våra brukare, med individens behov i centrum. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat och ser därför att du, tillsammans med oss, bidrar genom att vara positiv, engagerad och uppskattande gentemot dina kollegor.
Vårt engagemang genomsyrar verksamheten och vi lägger stor vikt vid ett professionellt och respektfullt bemötande, så att våra brukare alltid känner trygghet och värdighet i mötet med oss. För oss är det viktigt att ha en arbetsplats där vi trivs och har roligt tillsammans, samtidigt som vi är medvetna om det ansvar och den betydelse varje medarbetare har. Du blir en del av en varm och omtänksam arbetsgrupp, med en närvarande chef och ett meningsfullt arbete med stort ansvar.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
* Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och utgör ett viktigt stöd i deras vardag.
* Du utför vård- och omsorgsinsatser i den enskildes bostad.
* Du motiverar och stimulerar utifrån individens förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas enligt biståndsbeslut och kan omfatta personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social aktivering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga.
* Du får ta del av många människors livssituationer, vilket gör arbetet både utvecklande och utmanande.
* I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktperson samt att planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet tillsammans med den enskilde.
* Arbetet innebär självständigt ansvar samtidigt som du samarbetar med kollegor i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.
Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad med ett hälsofrämjande förhållningssätt, där vi tar tillvara individens resurser och fokuserar på det friska hos varje omsorgstagare.
Arbetstiden är förlagd till dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, och erfarenhet av arbete inom hemtjänst är meriterande.
* Vi söker dig som har ett starkt engagemang och ett genuint intresse för målgruppen samt en positiv grundinställning.
* Du visar omtanke om våra äldre, har ett professionellt bemötande och är trygg i din yrkesroll.
* Du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom nära samarbete med flera professioner.
* Du är lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
* Du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut samt planera och omprioritera vid behov.
* Du tar ansvar för att planera ditt arbete och följa gällande lagar, riktlinjer och rutiner.
Kommunikation och service är centrala delar av arbetet. Du behöver därför ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
