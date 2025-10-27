Vi söker en Underhållstekniker med känsla för service!
Teknik Underhåll är en viktig del av vår verksamhet och i rollen som underhållstekniker blir ditt främsta uppdrag att bidra till att vår maskinpark är i bästa möjliga skick. Vår kärnverksamhet är livsmedel vilket gör oss känsliga för driftstörningar. I och med att vi arbetar med färskvaror är tempot alltid högt och flexibilitet ett måste. Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir felsökning, reparation och avhjälpande underhåll på mekanisk och elektrisk utrustning. Genomföra planerat underhåll enligt löpande schema.
Förbättringsarbete, kontinuerligt förbättra anläggningens utrustning och medverka i effektiviseringen av våra produktionsflöden i samråd med dina närmaste kollegor och produktion.
Vi söker dig som
har en teknisk utbildning eller dokumenterad erfarenhet av service- och underhållsarbete. Som person är du drivande och har ett brinnande intresse för teknik. Du gillar problemlösning i en vardag där första prioritering snabbt kan förändras.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och flexibel då du kommer att ingå i ett skiftlag.
Du har bred kunskap inom mekanik och el. Meriterande är om du har erfarenhet av programmering och felsökning i PLC-system. Du har goda kunskaper i båda svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbetsorderhantering och dokumentation i UH-system är meriterande.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av förbättringsarbete, ritningsläsning och B-Körkort. Det är även meriterande om du har arbetat inom processindustrin.
Varaktighet/Arbetstid/Lön
- Allmän visstidsanställning 6 månader, en prövoperiod, med tillsvidareanställning som mål, heltid, fast månadslön enligt överenskommelse.
Låter detta intressant för dig?
Märk din ansökan med "Underhållstekniker" och skicka den tillsammans med ditt CV och personliga brev till hr@hfg.se
. Sista ansökningsdag är den 2025-11-09. Urval kommer att ske löpande.
För mer information, kontakta Engineering Manager Anders Allborg på: 021-470 30 56.
