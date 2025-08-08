Vi söker en Underhållstekniker med inriktning mekanik
2025-08-08
För fjärde året i rad fick Gävle Energi år 2025 utmärkelsen Excellent arbetsgivare och tillhör därmed de topp 10 % bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och jämställdhet. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda anställningsvillkor och förmåner. Hos oss finns möjlighet att göra karriär inom en högaktuell bransch där vi tillsammans med våra kunder och partners tar fram hållbara energilösningar för framtiden.
Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber och energitjänster. Våra över 250 engagerade medarbetare arbetar för att fullfölja vårt uppdrag att göra Gävle till en av Sveriges bästa städer att bo och verka i. Vi gör det genom att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta.
Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor.
Om jobbet
Vill du ha ett självständigt och utvecklande teknikjobb? Ett arbete där du arbetar med teknik och lösningar i framkant och samtidigt bidra till en trygg och hållbar energiförsörjning för Gävle med omnejd. Vi söker nu en underhållstekniker med mekanikinriktning till vår kraftvärmeproduktion - en viktig roll i ett samhällsviktigt uppdrag.
Om rollen
Som underhållstekniker hos oss arbetar du med både förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll på våra produktionsanläggningar. Du planerar och utför dagliga underhållsinsatser, följer upp utförda arbeten och bidrar aktivit med förbättringsförslag. Du kommer även att delta i projekt kopplade till ny- och ombyggnation av våra anläggningar.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom underhåll, drift och projekt, men kräver också att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du använder våra verksamhetssystem för dokumentation, planering och uppföljning och vid behov beställer du insatser och material från externa leverantörer.
Beredskapstjänstgöring kan förekomma vid extraordinära tillfällen.
Vi söker dig som har:
• Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av mekaniskt underhåll inom exempelvis: kraftvärme, processindustri eller verkstadsindustri
• God datorvana och förmåga att arbeta i verksamhetssystem
• Krav på B-körkort
Vi värdesätter att du:
• Har god samarbetsförmåga och trivs i team
• Är initiativtagande, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har en stark servicekänsla och ett tekniskt intresse
Vad vi erbjuder:
Hos Gävle Energi får du arbeta i en framtidsbransch där din insats gör skillnad - varje dag och i en arbetsmiljö där säkerhet, hållbarhet och teknik står i centrum. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda anställningsvillkor och förmåner, och med möjligheter till utveckling i en bransch i stark förändring. Du blir en del av ett självgående team som tillsammans driver utvecklingen av vår energiproduktion framåt.
Övriga upplysningar om tjänsten
Mikael Kovero, Underhållschef, 076-1259881.
Fackliga organisationer
Sveriges Ingenjörer, SEKO, Vision och SACO. Representanter nås på tfn. 026-17 85 00 (vxl).
Ansökan
Ansök senast den 5e september. Vi tillämpar bakgrundskontroll på slutkandidat och kan komma att tillämpa provanställning. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
